【港股市況】金融股回吐恒生指數轉跌　科指反彈4%美團曾升近一成（不斷更新）

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【ATMXJ】港科技股隨美股反彈 騰訊升逾半成、美團升逾8%
【09：51】美股個別發展，科技股明顯反彈，道指跌23點，納指升2%。恒生指數開報26409點，升182點。科技股反彈，ATMX 4股中，美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。
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新聞焦點︰
【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣 創新紀錄（不斷更新）
即市走勢︰
【10：26】教育股造好，天立教育 （01773） 升27%；成實外教育 （01565） 升16%；希望教育 （01765） 升15%；新高教 （02001） 、銀杏教育 （01854） 、宇華教育 （06169） 、睿見教育 （06068） 升13%。教育部昨日發布《關於擬議同意設置本科高等學校的公示》，擬同意21所獨立學院轉設置獨立設置的本科學校。
【10：19】體育用品股見反彈，李寧 （02331） 升5.9%；安踏 （02020） 升3.7%，重上100元水平。
【10：16】金融股回吐，四大內銀分別跌逾2%；滙豐 （00005） 跌1.5%；友邦 （01299） 跌3.7%；宏利 （00945） 績後跌0.8%。
【10：15】港股轉跌，恒生指數跌30點，報26196點。
【10：12】大市升幅收窄至約10點，期指率先倒跌約5點。
【10：05】京東 （09618） 升逾7%，高見323.2元。京東雙11累積成交2715億元人民幣。
【10：04】比亞迪 （01211） 反彈一成，高見173.5元。
【10：00】友邦 （01299） 跌逾3%，低見83.65元。
【09：54】中芯國際 （00981） 績後升3.1%，高見23.4元。中芯國際第三季純利錄得2.56億美元，按年升1.2倍，勝市場預期。
【09：51】科指反彈4%，升303點，報7768點。阿里巴巴 （09988） 升3.2%；騰訊 （00700） 升5.6%；美團 （03690） 升7%；小米 （01810） 升6.2%。
【ATMXJ】港科技股隨美股反彈 騰訊升逾半成、美團升逾8%
【09：47】德昌電機 （00179） 績後升逾4%。德昌電機半年溢利按年跌38%至1.01億美元。
【09：45】智美體育 （01661） 升逾6成，高見0.26元，暫為升幅最大股份。
【09：44】內銀股向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌1.8%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌2%。人行10月人民幣貸款增加6898億元人民幣，創一年新低，低於市場預期的8000億元人民幣，比上月的19000億元人民幣跌64%。
【09：42】再鼎醫藥 （09688） 股價升逾11%，破頂高見752元。
【09：40】滙豐 （00005） 跌幅擴至2.5%，低見38.2元。
【09：39】港股早段升幅收窄至不足100點，恒生指數升89點，報26316點。
【09：37】美團 （03690） 升幅擴大至近一成，高見298元。
【09：35】金融股見回吐，友邦 （01299） 逆市跌2.4%，低見84.9元；滙豐 （00005） 跌1.5%，低見38.6元。
【09：29】車股反彈，比亞迪 （01211） 升6.1%；吉利 （00175） 升2.9%；華晨 （01114） 升1.4%；長汽 （02333） 升2.5%。
【09：20】恒指開報26409點，升182點。科技股反彈，美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。
【09：13】即月期指開報26350點，升92點或近0.4%。
【09：04】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，300億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放900億元人民幣。
【08：47】恒指黑期升約197點，報26408點。道指期貨升7點，報29318點。
【08：35】宏利金融 （00945） 第三季錄得歸於股東的收入淨額為21億加元，按年增加1.86倍，核心盈利15億加元，按年下跌6%，派息0.28加元。
【08：20】中軟國際 （00354） 公布，公司近日與華為終端有限公司簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議。
中軟國際︰與華為終端簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議
【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報39.25元，無升跌；騰訊 （00700） ADR折合報569.5元，升18.5元或近3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報257.47元，升7.07元或近3.7%。
【07：30】美股個別發展，市場消化疫苗研究進展消息，傳統經濟股出現整固，科技股明顯反彈，道指早段一度漲172點，其後反覆回軟，尾段倒插，收報29397點，跌23點 ； 納指收報11786點，升232點或2.01%；道指標指收報3572點，升27點。
港股ADR收報26513點，升287點或1.1%。夜期收報26404點，升146點，高水117點。
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責任編輯︰梁浩碩