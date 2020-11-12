【港股市況】恒生指數高開182點　科技股反彈ATMX升逾3%至4%（不斷更新）

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【疫情焦點】全球累計逾5242萬確診 美國累計1070萬
美股個別發展，科技股明顯反彈，道指跌23點，納指升2%。恒生指數開報26409點，升182點。科技股反彈，ATMX 4股中，美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。
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新聞焦點︰
【雙11】阿里巴巴天貓雙11累計商品成交額4982億人幣 創新紀錄（不斷更新）
即市走勢︰
【09：29】車股反彈，比亞迪 （01211） 升6.1%；吉利 （00175） 升2.9%；華晨 （01114） 升1.4%；長汽 （02333） 升2.5%。
【09：20】恒指開報26409點，升182點。科技股反彈，美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。
【09：13】即月期指開報26350點，升92點或近0.4%。
【09：04】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，300億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放900億元人民幣。
【08：47】恒指黑期升約197點，報26408點。道指期貨升7點，報29318點。
【08：35】宏利金融 （00945） 第三季錄得歸於股東的收入淨額為21億加元，按年增加1.86倍，核心盈利15億加元，按年下跌6%，派息0.28加元。
【08：20】中軟國際 （00354） 公布，公司近日與華為終端有限公司簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議。
中軟國際︰與華為終端簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議
【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報39.25元，無升跌；騰訊 （00700） ADR折合報569.5元，升18.5元或近3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報257.47元，升7.07元或近3.7%。
【07：30】美股個別發展，市場消化疫苗研究進展消息，傳統經濟股出現整固，科技股明顯反彈，道指早段一度漲172點，其後反覆回軟，尾段倒插，收報29397點，跌23點 ； 納指收報11786點，升232點或2.01%；道指標指收報3572點，升27點。
港股ADR收報26513點，升287點或1.1%。夜期收報26404點，升146點，高水117點。
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責任編輯︰梁浩碩