【港股市況】恒生指數跌57點　科指反彈3.2%騰訊績前升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日高開低走，恒生指數今早開報26409點，升182點，金融股回吐，拖累大市高開倒跌，恒指收報26169點，跌57點，成交1671億元；科指反彈3.2%。騰訊 （00700） 績前升逾4%；滙豐 （00005） 回吐逾2%。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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新聞焦點︰

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即市走勢︰

【16：30】即月期指收報26218點，跌40點或近0.2%，高水49點。

【16：10】恒指收報26169點，跌57點，成交1671億元；科指反彈3.2%。騰訊 （00700） 績前升逾4%；滙豐 （00005） 回吐逾2%；比亞迪 （01211） 升逾12%。

【16：00】恒指U盤前跌67點，報26159點。

【15：35】港股尾市跌近100點，恒指跌90點，報26135點。

【15：01】內地股市午後維持個別發展，上證跌0.1%；深證升0.5%；創業板指升0.7%。

【14：38】美團 （03690） 升幅收窄至半成，報285.6元。美團副總裁夏華夏表示，美團計劃在未來繼續擴大自動駕駛配送車的規模。

【14：28】恒指跌約150點，報26075點。

【14：14】中國醫療集團 （08225） 升4成，高見0.58元，成交915.7萬元。

【14：05】遭狙擊的和諧汽車 （03836） 跌幅顯著收窄，僅跌1.2%，報3.35元，今早曾低見2.84元。

【14：00】科技股升幅午後略收窄，阿里巴巴 （09988） 升2.6%；騰訊 （00700） 升4.8%；美團 （03690） 升6.1%；小米 （01810） 升3.1%。

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【13：26】大市跌幅收窄至約55點，報26171點。

【13：13】本港地產股午後進一步向下，恒地 （00012） 跌2.1%；新地 （00016） 跌3.1%；新世界 （00017） 跌3.2%；信置 （00083） 跌0.8%；長實 （01113） 跌2%。

【13：04】Bossini堡獅龍 （00592） 升近2%。Bossini公布，截至9月底止首財季，收益按年減少39%至1.98億元。

【bossini】堡獅龍上季收益跌39% 若經營持續嚴峻、將大幅縮減港澳業務規模

【13：01】港股午後初段續跌逾百點，恒指跌130點，報26096點。

【12：32】恒指黑期跌約65點，報26145點。

【12：25】津上機床 （01651） 中期純利升47.35%至1.48億人民幣，派中期息每股0.15港元。

【業績】津上機床半年純利升近5成 派中期息0.15元

【12：25】鷹美 （02368） 中期業按年增45.1%至2.3億元，派中期息30港仙，按年增50%。

【業績】鷹美中期多賺45%至2.3億元 派中期息30港仙

【12：00】恒指中午收報26122點，跌104點，半日成交1009億元。金融股回吐，滙豐 （00005） 跌逾2%；友邦 （01299） 跌近4%。科技股反彈，騰訊 （00700） 績前升半成；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升近8%。

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【11：52】中港石油 （00632） 抽升近五成，高見0.33元，成交近57萬元。

【11：45】恒生指數中午收市前跌約95點，報26131點。

【11：40】滙豐 （00005） 跌幅擴至近3%，低見38.05元。

【11：35】港股跌幅擴大至逾百點，恒生指數跌111點，報26115點。消息指本港新增23宗確診，至少6宗本地個案，其中含不明源頭個案。

【11：30】內地股市個別發展，上證半日跌0.2%；深證升0.4%；創業板指升0.6%。

【11：28】平保 （02318） 逆市靠穩升0.2%。據外電引述知情人士透露，平保與陽光保險等公司，有意收購泰禾投資集團旗下的人壽保險子公司，交易或涉逾10億美元。

平保擬有意競投泰禾人壽 涉逾78億元

【11：18】大市再度跌約50點，恒生指數報26175點，跌51點。

【11：02】和諧汽車 （03836） 跌逾14%，低見2.85元。沽空機構Bonitas發布報告，稱和諧汽車股票「一文不值」。

和諧汽車遭沽空機構Bonitas狙擊 批股份「毫無價值」 和諧汽車曾挫16%

【10：59】港股再度轉升，恒生指數最新升4點，報26231點。

【10：59】比亞迪 （01211） 升幅擴大至14%，高見176元，成交20億元。

【10：53】澳優 （01717） 績後升4%，高見11.54元。澳優首三季度純利按年增14%至7.12億元人民幣，剔除去年衍生金融工具公允價值變動、業務單元整合影響的經調整純利按年增長2成，至7.9億元人民幣。

澳優乳業首三季多賺14% 較上半年57%增速放緩

【10：46】本港地產股回吐，恒地 （00012） 跌1.3%；新地 （00016） 跌2.1%；新世界 （00017） 跌2.1%；信置 （00083） 跌1%；長實 （01113） 跌1.3%。

【10：41】東風 （00489） 跌近5%，低見8.12元。大和將東風評級降至「沽售」，目標價7.3元。

【10：39】復星醫藥 （02196） 升逾3%，高見37.7元。復星醫藥公布，公司與BioNTech合作開發的新型冠狀病毒疫苗（mRNA疫苗 BNT162b2），獲國家藥品監督管局臨床試驗注冊審評受理。

【10：26】教育股造好，天立教育 （01773） 升27%；成實外教育 （01565） 升16%；希望教育 （01765） 升15%；新高教 （02001） 、銀杏教育 （01851） 、宇華教育 （06169） 、睿見教育 （06068） 升13%。

教育部11月10日刊發《關於政協十三屆全國委員會第三次會議第4842號（教育類379號）提案答复的函（摘要）》指出，根據《民辦教育促進法》，非營利性民辦學校的舉辦者不得取得辦學收益，學校的辦學結餘全部用於辦學。 為保障非營利性民辦學校舉辦者權益，回應舉辦者訴求，教育部對合法合規的關聯交易持開放態度。

另外， 教育部昨日發布《關於擬議同意設置本科高等學校的公示》，擬同意21所獨立學院轉設置獨立設置的本科學校。

【教育股】教育部對合法規關聯交易持開放態度 教育股大漲天立教育升3成

【10：19】體育用品股見反彈，李寧 （02331） 升5.9%；安踏 （02020） 升3.7%，重上100元水平。

【10：16】金融股回吐，四大內銀分別跌逾2%；滙豐 （00005） 跌1.5%；友邦 （01299） 跌3.7%；宏利 （00945） 績後跌0.8%。

【10：15】港股轉跌，恒生指數跌30點，報26196點。

【10：12】大市升幅收窄至約10點，期指率先倒跌約5點。

【10：05】京東 （09618） 升逾7%，高見323.2元。京東雙11累積成交2715億元人民幣。

【10：04】比亞迪 （01211） 反彈一成，高見173.5元。

【10：00】友邦 （01299） 跌逾3%，低見83.65元。

【09：54】中芯國際 （00981） 績後升3.1%，高見23.4元。中芯國際第三季純利錄得2.56億美元，按年升1.2倍，勝市場預期。

【中芯股價】中芯國際上季多賺1.2倍勝預期 股價升逾2%

【09：51】科指反彈4%，升303點，報7768點。阿里巴巴 （09988） 升3.2%；騰訊 （00700） 升5.6%；美團 （03690） 升7%；小米 （01810） 升6.2%。

【ATMXJ】港科技股隨美股反彈 騰訊升逾半成、美團升逾8%

【09：47】德昌電機 （00179） 績後升逾4%。德昌電機半年溢利按年跌38%至1.01億美元。

德昌電機升近3% 半年少賺38%不減中期息17仙

【09：45】智美體育 （01661） 升逾6成，高見0.26元，暫為升幅最大股份。

【09：44】內銀股向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 跌1.8%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌2%。人行10月人民幣貸款增加6898億元人民幣，創一年新低，低於市場預期的8000億元人民幣，比上月的19000億元人民幣跌64%。

【09：42】再鼎醫藥 （09688） 股價升逾11%，破頂高見752元。

【09：40】滙豐 （00005） 跌幅擴至2.5%，低見38.2元。

【09：39】港股早段升幅收窄至不足100點，恒生指數升89點，報26316點。

【09：37】美團 （03690） 升幅擴大至近一成，高見298元。

【09：35】金融股見回吐，友邦 （01299） 逆市跌2.4%，低見84.9元；滙豐 （00005） 跌1.5%，低見38.6元。

【09：29】車股反彈，比亞迪 （01211） 升6.1%；吉利 （00175） 升2.9%；華晨 （01114） 升1.4%；長汽 （02333） 升2.5%。

【09：20】恒指開報26409點，升182點。科技股反彈，美團 （03690） 升4%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。

【09：13】即月期指開報26350點，升92點或近0.4%。

【09：04】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，300億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放900億元人民幣。

【08：47】恒指黑期升約197點，報26408點。道指期貨升7點，報29318點。

【08：35】宏利金融 （00945） 第三季錄得歸於股東的收入淨額為21億加元，按年增加1.86倍，核心盈利15億加元，按年下跌6%，派息0.28加元。

【宏利業績】宏利金融第三季多賺近1.9倍 派息0.28加元

【08：20】中軟國際 （00354） 公布，公司近日與華為終端有限公司簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議。

中軟國際︰與華為終端簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議

【07：40】滙豐 （00005） ADR折合報39.25元，無升跌；騰訊 （00700） ADR折合報569.5元，升18.5元或近3.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報257.47元，升7.07元或近3.7%。

【07：30】美股個別發展，市場消化疫苗研究進展消息，傳統經濟股出現整固，科技股明顯反彈，道指早段一度漲172點，其後反覆回軟，尾段倒插，收報29397點，跌23點 ； 納指收報11786點，升232點或2.01%；道指標指收報3572點，升27點。

港股ADR收報26513點，升287點或1.1%。夜期收報26404點，升146點，高水117點。

道指跌23點港股ADR升287點 紐約期金跌0.8%

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責任編輯︰梁浩碩