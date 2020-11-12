【疫情焦點】全球累計逾5242萬確診　美國累計1070萬

上一篇文章
【港股市況】恒指黑期升約197點 道指期貨升7點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月12日早上8時25分，全球累計52,422,932宗新冠肺炎確診病例，較上日增加320,417宗。累計1,288,918死亡個案，較上日增加5,024宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|124,375
|10,703,053
|247,278
|意大利
|0
|1,028,424
|42,953
|西班牙
|19,096
|1,463,093
|40,105
|法國
|8,229
|1,865,538
|42,535
|德國
|15,911
|726,176
|12,082
|中國
|13
|86,299
|4,634
|香港
|0
|5,408
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
責任編輯︰梁浩碩