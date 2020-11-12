▲ 【疫情焦點】全球累計逾5242萬確診 美國累計1070萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月12日早上8時25分，全球累計52,422,932宗新冠肺炎確診病例，較上日增加320,417宗。累計1,288,918死亡個案，較上日增加5,024宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 124,375 10,703,053 247,278 意大利 0 1,028,424 42,953 西班牙 19,096 1,463,093 40,105 法國 8,229 1,865,538 42,535 德國 15,911 726,176 12,082 中國 13 86,299 4,634 香港 0 5,408 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩