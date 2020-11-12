▲ 【宏利業績】宏利金融第三季多賺近1.9倍 派息0.28加元

宏利金融 （00945） 公布第三季業績，宏利金融第三季錄得歸於股東的收入淨額為21億加元，按年增加1.86倍，核心盈利15億加元，按年下跌6%，反映季內未錄得核心投資收益、「企業及其他」業務部的投資收益下降、加拿大保險業務的保單持有人經驗不利好，以及新冠肺炎引致新生意銷量下跌。派息0.28加元。

期內新造業務價值錄得4.6億加元，按年下跌14%。其中，亞洲方面，新造業務價值按年跌16%至3.65億加元，主要由於香港方面年度化保費等值銷售額錄得跌幅及利率下降。

年度化保費等值銷售額錄得14億加元，按年減少2%。亞洲方面，年度化保費等值銷售額較去年同季下跌6%，主要由於日本及「亞洲他地區」的增幅被香港方面的銷售跌幅所遠遠抵銷。香港方面，年度化保費等值銷售額減少26%，主要歸因於新冠肺炎的不利影響、中國內地訪客銷售下跌，以及去年同季自願醫保計劃與合資格延期年金保單產品錄得強勁銷售所致。

環球財富與資產管理業務錄得22億加元的淨流出，去年同期的淨流出則為44億加元。

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責任編輯︰梁浩碩