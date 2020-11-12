▲ 中軟國際︰與華為終端簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議

中軟國際 （00354） 公布，中軟國際近日與華為終端有限公司簽署HUAWEI HiLink生態服務合作協議。公司依托於鴻蒙OS、HMS（華為移動服務，Huawei Mobile Services）和HiLink平台等底座的開發服務能力，豐富的行業應用開發經驗，以及解放號匯聚的生態優勢，成為HUAWEI HiLink生態方案服務商，攜手華為發展、服務HUAWEI HiLink生態夥伴，助力HUAWEI HiLink生態繁榮。

中軟國際表示，作為領先的HUAWEI HiLink生態方案服務商，公司將打造全棧IoT智能服務，包括為生態夥伴提供HUAWEI HiLink平台接入、測試認證等服務，使能生態夥伴快速接入HUAWEI HiLink生態；為生態夥伴提供基於HUAWEI HiLink平台的智能增值服務，使能生態夥伴智能化接入HUAWEI HiLink生態；基於解放號生態，聚合更多生態夥伴，助力HUAWEI HiLink生態繁榮發展。

HUAWEI HiLink平台是面向智能硬件生態合作夥伴的開放平台，也是連接華為與生態夥伴的IoT生態戰略平台。依托華為消費者業務的海量用戶，平台將AIoT領域積累的能力全面開放給生態夥伴，實現跨品牌智能設備的互聯互通，為消費者提供高品質的「1+8+N」全場景智慧生活體驗。

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責任編輯︰梁浩碩