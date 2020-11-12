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美國航空恢復中美航班　加入達美、聯合航空行列

股市 08:04 2020/11/12

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美國航空恢復中美航班　加入達美、聯合航空行列

美國航空（美︰AAL）周三將恢復中美航班，使美國航空公司執飛的中美航班數量，達到每星期10班。美國航空發言人表示，公司將每周執飛兩班達拉斯沃思堡國際機場和上海浦東國際機場之間的航班，經停南韓首爾。明年3月27日恢復北京航班，將降落北京大興的新機場，而非以前的北京首都國際機場。

受累新冠肺炎疫情影響，今年2月美國航空公司暫停了中國航班。不過，隨著需求增加及美國政府批准航班，美國航空公司一直在恢復航班。

達美航空（美︰DAL）於6月恢復中美航班，目前每周兩班西雅圖出發，兩班底特律出發，均經停首爾後降落浦東；聯合航空（美︰UAL）10月時恢復每周4個舊金山和浦東之間的航班。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 聯合航空 達美航空 美國航空

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