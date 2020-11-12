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道指跌23點港股ADR升287點　紐約期金跌0.8%

股市 07:42 2020/11/12

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道指跌23點港股ADR升287點　紐約期金跌0.8%

道指跌23點
美股個別發展，市場消化疫苗研究進展消息，傳統經濟股出現整固，科技股明顯反彈，道指早段一度漲172點，其後反覆回軟，尾段倒插，收報29397點，跌23點 ； 納指收報11786點，升232點或2.01%；道指標指收報3572點，升27點。

港股ADR升287點
港股ADR收報26513點，升287點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.25元，無升跌；騰訊 （00700） ADR折合報569.5元，升18.5元或近3.4%。夜期收報26404點，升146點，高水117點。

油價靠穩 紐約期油升0.2%
國際油價靠穩，美國上周原油庫存意外減少510萬桶，加上市場憧憬原油需求轉動，惟新冠肺炎病例增加限制油價表現。紐約期油收報41.45美元，升9美仙或0.2%；布蘭特期油收報43.8美元，升0.19美元或0.4%。

美滙指數升近0.3%
市場消化疫苗研究進展消息，美元上升，美滙指數報92.99，升近0.3%。歐元兌美元報1.1777；美元兌日圓報105.42。

美國10年期債息報0.98厘。

紐約期金跌0.8%
美元上升，拖累金價表現。紐約期金收報1861.6美元，跌14.8美元或0.8%。現貨金於1863美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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