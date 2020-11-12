  • 20°C
香港時間 : 20201112日 (四) 06:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】科技股低吸盤乍現 納指急彈逾2% 道指稍回吐　

股市 05:10 2020/11/12

分享：

市場逐步消化疫苗研究進展正面的利好因素，傳統經濟股出現整固 ; 科技股經過連日大跌後，有低吸盤支持，終於明顯反彈，帶動納指急漲。

道指早段一度漲172點，其後反覆回軟，尾段倒插，收報29397點，跌23點 ; 納指收報11786點，升232點或2.01%；道指標指收報3572點，升27點。
大型科技股低位反彈，亞馬遜升3.37%；蘋果公司漲3%；Netflix上揚2.1%。輝瑞公布疫苗成效率達九成的當天，行政總裁傳出沽售超過六成持有的公司股份套現，拖累輝瑞跌0.4%。
高盛將標指的年底目標從3600點提高至3700點，並預計到2021年底將升至4300點。摩通則預計標指到年底將超越其先前的目標價格3600點，並在明年年初觸及4000點。
市場對油市需求前景的憂慮緩和，而且美國原油庫存下降，刺激油價連續第三天造好。紐約12月期油收報每桶41.45美元，升9美仙或0.22%，連升3日；布蘭特1月期油收報每桶43.8美元，升19美仙或0.43%。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 疫苗

上一篇文章

【美股市況】科技股重新發力　納指漲2%　道指反覆跌0.1%　美滙重上93（不斷更新）

下一篇文章

拜登宣稱勝選後 特朗普首出席公開活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果周四出爐　料每人可穩獲3手
【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果周四出爐　料每人可穩獲3手