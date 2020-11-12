【美股收市】科技股低吸盤乍現 納指急彈逾2% 道指稍回吐　

市場逐步消化疫苗研究進展正面的利好因素，傳統經濟股出現整固 ; 科技股經過連日大跌後，有低吸盤支持，終於明顯反彈，帶動納指急漲。

道指早段一度漲172點，其後反覆回軟，尾段倒插，收報29397點，跌23點 ; 納指收報11786點，升232點或2.01%；道指標指收報3572點，升27點。

大型科技股低位反彈，亞馬遜升3.37%；蘋果公司漲3%；Netflix上揚2.1%。輝瑞公布疫苗成效率達九成的當天，行政總裁傳出沽售超過六成持有的公司股份套現，拖累輝瑞跌0.4%。

高盛將標指的年底目標從3600點提高至3700點，並預計到2021年底將升至4300點。摩通則預計標指到年底將超越其先前的目標價格3600點，並在明年年初觸及4000點。

市場對油市需求前景的憂慮緩和，而且美國原油庫存下降，刺激油價連續第三天造好。紐約12月期油收報每桶41.45美元，升9美仙或0.22%，連升3日；布蘭特1月期油收報每桶43.8美元，升19美仙或0.43%。

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責任編輯：柯志宏