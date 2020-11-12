【美股焦點】Lyft上季收入按季反彈47%　虧損收窄至4.6億美元

▲ Lyft上季度業績有明顯改善。

網約車公司Lyft（美︰LYFT）公布，第三季度收入為5億美元，按年大跌48%，但按季大幅反彈47%。收入上升主要受惠於一些城市放鬆了新冠肺炎疫情相關封鎖措施。Lyft第三財季活躍乘客數量和收入較前一季度有所改善。不過，受疫情影響，其業務仍較上年同期大幅下滑。

截至月底止第三季度，Lyft擁有活躍乘客為1250萬，遠低過去年同期為2230萬；但仍較第二季870萬有改善。Lyft上季淨虧損由2019年同期的4.635億美元收窄至4.6億美元，主要因為公司在疫情期間裁減了17員工%，並削減了其他成本。不過，該公司調整後EBITDA錄得負數，相關虧損從上年同期的1.281億美元擴大至2.4億美元。

Lyft行政總裁John Zimmer表示，隨着一款新冠疫苗初步試驗結果出爐，Lyft上周在監管方面獲得一場重大勝利，這些也令他感到鼓舞。

Lyft股價2.6%，報37美元。

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編輯︰侯景成