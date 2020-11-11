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【虛擬貨幣】建行馬來西亞分行發30億美元數字債券　可用比特幣支付

股市 23:38 2020/11/11

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建行發行30億美元債券，可用比特幣購買。

外電報道，建設銀行 （00939） 於馬來西亞計劃發售一款數字債券，涉資最多30億美元，個人和機構投資者可以用美元或比特幣買賣該債券；境外投資者的入場費為100美元。該債券將每三個月續期一次，年息率為「Libor+0.5厘」，按目前水平計算相當於大約0.75%。

此次發行交易由建設銀行納閩分行安排。納閩是馬來西亞一個小型離岸金融中心，該債券將在交易所Fusang Exchange上市。該交易所接受比特幣作為支付形式。交易所將把收到的比特幣轉換成美元，投資者只能通過Fusang Exchange購買這隻數字債券，並由交易所抽取手續費。

Fusang行政總裁Henry Chong表示，這批債券實際上像3個月期的定期存款產品，但所支付的利息遠高於大多數美元銀行存款利率。

相關文章︰【內銀股價】建行彈近2%成交勝阿里騰訊　大摩：內銀股有40%升值潛力（附最新目標價）

【內銀業績】建行：繼續釋放不良資產 淨息差續受壓

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編輯︰侯景成

 

債券 建設銀行（00939） 馬來西亞

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