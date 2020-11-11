澳優乳業首三季多賺14% 較上半年57%增速放緩

▲ 澳優乳業今年首三季純利按年升14%.

澳優乳業 （01717） 公布首三季度業績，收入按年升23%至57.58億元（人民幣，下同），純利按年增14%至7.12億元，剔除去年衍生金融工具公允價值變動、業務單元整合影響的經調整純利按年增長2成，至7.9億元。澳優首三季純利增長較上半年57%大幅放緩，反映第三季度盈利增長放慢。

毛利率按年下降1.5個百分點至50.5%。

澳優今年前9個月自家品牌配方奶粉業務收入增長21.4%和49.9億元，佔總收入87%。澳優指，自家品牌配方牛奶粉及其他業務第三季收入增長率相比上一季有所改善，尤其是擁有海普諾凱荷致、海普諾凱萃護及悠藍等品牌的海普諾凱1897業務繼續為集團增長最迅速的業務單元。

不過，洋奶粉品牌佳貝艾特第三季在中國的增長速度較平均為慢，集團收入整體增長受到拖累，目前分銷渠道重組一直按計劃進行，存貨水平已下降至更健康水平，零售端銷售額亦逐步回復正常。

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編輯：陳健婷