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【開市9點半】iBond保底息2厘　今日就知中幾多手！

股市 07:00 2020/11/12

分享：

（1）港府在環球踏入低息環境下，逆市上調iBond保底息至2厘，吸引了約46萬人申請，認購389.3億元，較原定發行額度100億超購2.89倍，政府發言人表明將上調iBond發行額度至150億元。iBond 2020認購結果今日出爐，按最新額度推算每人可穩獲3手，換言之凡認購3手或以下都可獲足額分派iBond。

即睇開市9點半重點：

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【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果周四出爐　料每人可穩獲3手

（2）iBond公布認購結果之際，專供65歲或以上人士的銀色債券亦即將發行，並與iBond一樣，保底息將見推高。新一批銀債保底息為3.5厘，並可加碼發行至最多150億元。

【銀色債券】新一批銀債保底息3.5厘　銀行券商認購銀債優惠一覽（不斷更新）

（3）最近投資市場大事一籮籮，除了iBond，螞蟻集團上市觸礁一事亦持續成市場話題。知名對沖基金經理、橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）又再重申「長期看好中國」，並謂螞蟻對銀行體系是全新概念，幾乎代替或威脅中國銀行體系，形容中國監管機構「合理、關心且充分知情」。

【螞蟻上市觸礁】達里奧：螞蟻威脅銀行體系、中國監管合理　橋水續捧中國

（4）目前監管議題困擾的公司，並非只有螞蟻一家。國家市場監督管理總局近日發布《反壟斷指南》，大摩更指上述《指南》對大部分科網企業負面，尤其是涉及電商及外賣領域，料阿里巴巴  （09988）  、美團  （03690）  、京東  （09618）  、拼多多（美：PDD）受影響最大。

【科技壟斷】大摩：內地平台經濟反壟斷　料對阿里巴巴美團負面影響最大

（5）內地官媒近日多次發文，呼籲雙11理性消費，繼電商平台網易  （09999）  早前宣佈退出雙11後，其他雙11商家亦轉趨低調，並棄玩數字遊戲，龍頭阿里巴巴旗下天貓雙11更首次於凌晨12點未有公布實時成交數據。

【雙11】天貓雙11首次不即時公佈實時成交數據　會場屏幕設計原來大有玄機？

（6）科技股近日急瀉，但北水卻未見懼怕，昨日逆市勁掃貨，騰訊與美團兩股合共錄得接近105.5億元港股通淨買盤。

【大戶出手】北水逆市狂掃貨！騰訊美團單日勁吸資105億元

（7）港交所 （00388） 行政總裁李小加離任前最後一次主持港交所業績發布會，李小加再次被問及離任後會否考慮從政、參選香港特首，他表示離任前會專注港交所工作，明年1月1日才會專心考慮自己未來路向，更首次明確稱期望留在金融業，因為他對金融「有激情」。

【李小加退任】李小加回應從政傳聞、首確認冀留在金融業　寄語下任有使命感責任感

（8）輝瑞疫苗研發進展有突破，繼續刺激傳統經濟股上揚，金融股繼續有資金追捧，滙豐  （00005）  連升兩日直逼40元關，有分析指，金融股及早前估值被嚴重壓縮的本地股或有較大估值修復空間。

【滙豐股價】滙豐直逼40元關　投資界：金融股估值有較大修復空間

（9）香港與新加坡的「旅遊氣泡」將於11月22日起生效，旅客來往兩地亦毋須檢疫，為旅遊業帶來曙光。本港旅行社隨即就新加坡「旅遊氣泡」推出新加坡旅行團，包括東瀛遊  （06882）  及縱橫遊  （08069）  等，平均每團約20人，團費由6000元起。

【旅遊氣泡】香港新加坡「旅遊氣泡」將起動　本港旅行社點安排？ 東瀛遊：團費約6000元

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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