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【樓市現象】買家見有減價盤果斷入市 屯門嘉悅半島放盤1小時即沽出 

股樓投資 12:00 2020/11/12

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多個新盤排隊推出，加上疫情穩定，準買家入市信心又強起來，入市步伐也明顯加快。最近屯門嘉悅半島一個單位放盤短短一小時，即獲買家承接。

【樓市現象】投資者見有平盤加快入市 783萬購觀月·樺峯1房 創今年新低，詳情按：【下一頁
 
祥益地產高級分行經理林英傑表示，日前嘉悅半島2座中層B室，實用面積465平方呎，兩房兩廳。業主僅放盤約1小時，隨即獲新買家睇中，該名買家鍾情單位內籠企理而且間隔四正，加上位於中層，廳房均擁開揚景觀，經議價後累減22萬，新買家遂便決定以608萬購入上址作自住之用，實用面積計算呎價為13075元，成交價屬市場價。

【樓市現象】OASIS KAI TAK 2房租盤奇缺 一出即獲5組客搶奪 豪氣夫婦出呢招成功租入單位，詳情按：【下一頁
 
林氏稱，上述單位原業主於2006年以約123.8萬購入上址，持貨14年多，轉手帳面升值近4倍。

此外，馬鞍山嘉華星濤灣一個2房單位，放盤一天即以900萬元沽出。中原地產分行區域營業經理胡耀祖表示，近日整體交投氣氛持續向好，馬鞍山嘉華星濤灣最新錄1座中層A室易手，實用面積540平方呎，2房間隔，放盤一天內，議價後以900萬元易手，實用平均呎價16,667元。

胡耀祖指，原業主於2003年以221萬元購入單位，持貨17年，是次沽出單位賬面獲利約679萬元離場，單位升值約3.1倍。

【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房，詳情按：【下一頁

 

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記者：陳詠妍

嘉悅半島 疫情 放盤 嘉華星濤灣
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