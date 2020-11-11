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【TikTok拆骨】TikTok禁令周四生效　特朗普政府仍未正式回應分拆方案

Hot Talk 22:25 2020/11/11

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TikTok的分拆期限為11月12日。

字節跳動旗下應用程式「抖音」的海外版TiTok遭美國要求分拆，其後TikTok與甲骨文（美︰ORCL）與沃爾瑪（美︰WMT）達成協議出售20%股權，當時美國總統特朗普亦擬接受交易提議。惟隨着時間過去，交易期限11月12日（周四）逼近，美國政府仍未有就相關交易作出進一步指示。

美國外國投資委員會（CFIUS）國家安全為由，要求字節跳動在將TikTok分拆。惟TikTok於10日晚間前往美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出訴訟，申請將交分拆交易期限延長30日。

外電引述消息指，TikTokT不清楚何時會再次收到特朗普政府的消息，而特朗普政府仍可能繼續禁止該應用程式；不確定性使其提起法律程序。

TikTok表示，過去幾個星期已向CFIUS提出交易方案，但未獲得任何實質回應，也未得悉不遵守期限將有什麼後果，也無法確定政府意向如何。

TikTok在聲明中表示：「一直真誠地與CFIUS積極接觸，以解決其國家安全問題。」惟「自總統初步批准我們的建議以解決這些關切以來，近兩個月，我們提供了詳細的解決方案以最終達成協議，但未收到實質回應。」

相關文章︰【TikTok禁令】分拆TikTok行政命令周四生效　字節跳動要求押後30日

TikTok與索尼達成協議 強化音樂庫資源

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編輯︰侯景成

字節跳動 抖音 經濟

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