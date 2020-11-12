【樓市現象】業主趕移民 筍價放售新都城三房 即獲3組客搶購 換樓客平左60萬買到

疫情持續回穩，二手市場的筍盤買少見少，但仍有個別業主因移民沽出單位，不少議價空間較明顯，由此類趕移民的業主放售的單位，一般較受注目。最近一名新都城三房單位的業主，由於打算移民而以筍價沽出單位，即獲三組客爭購。

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世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，新都城一期5座高層D室成交，單位實用面積526平方呎，3房(1套) 間隔，望內園景，室內裝修企理，單位原開價880萬元，放盤2個月，獲3組客爭購，最終成功以820萬元沽出，累減60萬元或6.8%，實用面積呎價15,589元。以新都城上月的平均呎價約16,743元計，是次成交呎價約15,589元計算，買家的確以筍價購入上述單位。

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據了解，新買家為屋苑同座換樓客，上月成功售出其自住兩房單位，再買入上述三房單位。原業主於2017年以698萬元購入單位裝修後自住到今，近日因移民放售單位，持貨3年滿SSD期轉售，賬面獲利122萬元，單位期內升值17%。

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記者：陳詠妍