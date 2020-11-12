  • 20°C
香港時間 : 20201112日 (四) 08:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】業主趕移民 筍價放售新都城三房 即獲3組客搶購 換樓客平左60萬買到

股樓投資 08:00 2020/11/12

分享：

疫情持續回穩，二手市場的筍盤買少見少，但仍有個別業主因移民沽出單位，不少議價空間較明顯，由此類趕移民的業主放售的單位，一般較受注目。最近一名新都城三房單位的業主，由於打算移民而以筍價沽出單位，即獲三組客爭購。

【樓市現象】投資者見有平盤加快入市 783萬購觀月·樺峯1房 創今年新低，詳情按：【下一頁

世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，新都城一期5座高層D室成交，單位實用面積526平方呎，3房(1套) 間隔，望內園景，室內裝修企理，單位原開價880萬元，放盤2個月，獲3組客爭購，最終成功以820萬元沽出，累減60萬元或6.8%，實用面積呎價15,589元。以新都城上月的平均呎價約16,743元計，是次成交呎價約15,589元計算，買家的確以筍價購入上述單位。

【樓市現象】OASIS KAI TAK 2房租盤奇缺 一出即獲5組客搶奪 豪氣夫婦出呢招成功租入單位，詳情按：【下一頁
 
據了解，新買家為屋苑同座換樓客，上月成功售出其自住兩房單位，再買入上述三房單位。原業主於2017年以698萬元購入單位裝修後自住到今，近日因移民放售單位，持貨3年滿SSD期轉售，賬面獲利122萬元，單位期內升值17%。

【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房，詳情按：【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

新都城 放盤 二手市場 移民 疫情 將軍澳

下一篇文章

【新股IPO】天兆豬業煞停上市計劃　將於周五或之前退款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【樓市現象】為移民急沽樓個案仍不絕 業主劈價170萬沽海峯園3房
【ATMX】內地擬打擊平台經濟壟斷 騰訊阿里急挫美團跌逾一成
【ATMX】內地擬打擊平台經濟壟斷 騰訊阿里急挫美團跌逾一成
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【新股IPO】德琪醫藥6996抽唔抽？認購前五大不可不知
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【買樓財技】去年「甩名」自製首置　本來想慳稅　終反蝕約90萬
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【網民熱話】上車半年月供1.7萬有感而發　網民：供樓並非想像中辛苦
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房
【轉租為買】代理花盡舌游說成功令買家租轉買 創同類單位新高價848萬購YOHO Town三房