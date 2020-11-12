【局長會客室】商務及經濟發展局局長邱騰華：初創如何「疫」境尋出路？（附連結）

▲ 香港經濟日報Facebook將於11月12日晚上7時半直播「局長會客室」。（資料圖片）

疫情衝擊下，企業經營前景充滿挑戰，港企尤以初創，更需要多花心思，尋求發展和出路 。政府有何方案協助初創「疫」境尋找出路？初創又有何轉危為機的經驗可分享？香港經濟日報Facebook將於11月12日晚上7時半直播「局長會客室」，由商務及經濟發展局局長邱騰華，聯同初創代表一同剖析營商挑戰與機遇。

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本港的初創生態系統發展穩健，香港去年被全球創新指數(Global Innovation Index 2019)評為東南亞、東亞和大洋洲地區第三大創新地。今年由於新型冠狀病毒關係，健康和安全成為至關重要的議題，同時疫情促進數碼化，對從事醫療保健遙距工作及健康科技等初創企業來說，顯然是機會處處。不過，面對經濟前景未明，投資者對投資初創企業可能更加審慎，此乃初創在「疫」下發展的一大難關。

雖然如此，政府亦可於多個方面幫助初創開拓商機，其中一個可行方法便是讓他們參與政府採購。創新及科技局局長薛永恒早前曾指出，政府已要求採購部門盡量把大型合約分拆為較小型的合約，增加中小企業參與的機會，減低政府合約過分集中的風險。同時，盡量簡化招標文件，避免就標書設定過多要求，以減輕投標者的負荷。在設定付款安排時，又盡量以分階段的方式付款，並確保在合理時間內準時付款，以紓緩承辦商的現金周轉壓力。

另一方面，政府亦透過數碼港及科技園等平台，為初創提供資金援助。如上述平台分別推出「創意微型基金 (CCMF) 」及「科技企業家計劃 (STEP)」，扶值了不少本土初創企業發展具創新的數碼科技項目。

講座詳情

日期：2020年11月12日（星期四）

時間：下午7時30分至8時30分

局長：商務及經濟發展局局長 邱騰華先生

嘉賓： FarmacyHK 創辦人及首席執行官麥嘉晉、沛然環保顧問有限公司主席及執行董事郭美珩

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責任編輯：蘇穎琪