【美國大選】拜登過渡班子數百人 為何大部分冇錢收？

▲ 美國政府仍未正式宣布承認選舉結果，總務署未有批錢，故此拜登目前過渡班子的工作，恐怕都要靠籌款或自掏腰包。

美國大選暫時告一段落，民主黨候選人拜登宣布勝選，並籌組過渡小組了解每個政府部門目前的運作，處理交接工作。但特朗普不肯承認結果，聲稱自己已勝出選舉，揚言會上訴；美國政府仍未正式宣布承認選舉結果，總務署未有批錢，故此拜登目前的工作，恐怕都要靠籌款或自掏腰包。名單列出數百人，當中不乏金融界代表。

過渡班子中負責了解每個機構的運作，確保權力的平穩轉移。大部分成員是專業人士，或是曾在聯邦政府有工作經驗的人士。

《總統過渡法案》（The Presidential Transition Act ）要求總統過渡向所有機構審查小組成員披露「最新僱用」和「資金來源」。

過渡小組具有3種類型的代理機構審核小組成員：志願者（Volunteers）、受薪的全職過渡員工（Full-Time Transition Employees）和細節觀察員（Detailees）。

梅拉尼婭與拜登妻子政見不同 但穿搭風格相似（多圖）【下一頁】

名單可謂星光熠熠，其中包括：

亨斯勒（Gary Gensler），高盛（Goldman Sachs）前合夥人，曾在克林頓（Bill Clinton）總統麾下任職財政部；到奧巴馬時代，被任命為商品期貨交易委員會（CFTC）主席，推動基準利率操縱的調查，導致公司被罰款數十億美元；

Better Markets的Dennis Kelleher，以及加州代表Katie Porter的前參謀長Amanda Fischer，均支持更嚴格的市場規則；

格雷夫斯（Don Graves），KeyBank前高管、拜登的長期助手，現在帶領財政部團隊；

史蒂文森（Betsey Stevenson），奧巴馬政府經濟顧問委員會成員；

巴切德爾（Lily Batchelder），紐約大學經濟學家；

英格利希（Leandra English），2017年至2018年擔任美國消費者金融保護局副局長；

穆赫塔迪（Shara Mohtadi），來自彭博慈善基金會，負責帶領環境質量委員會審查團隊。

報道指出，名單中包括超過20名印度裔美國人。

值得注意的是，整個名單中，只有9位數是受薪工作，其餘全部是志願者。據悉，因為目前美國政府仍未正式宣布拜登勝選，總務署（GSA）至今扣起拜登過渡班子逾600萬美元的活動經費，因此，名單上的絕大部分人都是「志願者」，只能「無薪工作」。

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責任編輯：葉芷樺