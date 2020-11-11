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【旅遊氣泡】首班飛新加坡航機已售罄？　國泰網站：未有航班提供

商業 20:44 2020/11/11

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香港與新加坡旅遊氣泡將於11月22日起生效，計劃初期每日一班往返兩地專屬航班，直至12月7日再增加至每日兩班，每次載客不得多於200人。記者晚上到訪國泰航空網站，卻未能搜索航班資料，估計當日機票已售罄。

在晚上約8時，記者到國泰航空網頁搜索首班在11月22日出發的「旅遊氣泡」航班機票，結果網站顯示「未有航班提供」，估計當日機票已售罄；而在11月24日同樣亦未有航班提供。

記者在國泰航空網站搜索香港飛新加坡的航機，在11月22及24日均顯示「未有航班提供」。(國泰網站截圖)

在11月23日，新加坡航空的單程經濟倉票價則高達5490元；雙程票價相對較便宜，11月23日至11月25日的雙程票價為9261元。

在11月23日，新加坡航空的單程經濟倉票價高達5490元。(新加坡航空網站截圖)

11月23日至11月25日，新加坡航空的雙程票價為9261元。(新加坡航空網站截圖)

至於「旅遊氣泡」生效的首個周末，即11月28日至12月1日，國泰雙程經濟客艙票價達4911元，特選經濟客艙票價亦要5461元。 

11月28日至12月1日，國泰雙程經濟客艙票價為4911元。(國泰網站截圖)

在「航空旅遊氣泡」安排下，兩地旅客在遵守一系列防疫措施後，在抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排，出行目的和行程亦不受限制。不過，旅客出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果，並在出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區,「氣泡」旅客亦必須乘搭專屬航班。

【旅遊氣泡】香港與新加坡旅遊氣泡11月22日實行　兩地兩次檢測　抵港檢測收費只須499元

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責任編輯：蘇穎琪

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