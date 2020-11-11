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【又有疫苗】俄羅斯新冠疫苗中期試驗有結果　稱有效性逾90%

環球政經 20:39 2020/11/11

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繼日前美國輝瑞藥廠宣布新冠疫苗初步試驗有結果，指有效性超過90%。據路透社報道，俄羅斯主權財富基金今日（11日）宣布，俄羅斯Sputnik V新冠疫苗，中期試驗結果顯示有效性達到92%。俄羅斯當局正力爭在疫苗研發方面不落後於西方制藥廠商。

俄羅斯今年8月註冊Sputnik V疫苗供公眾使用，為全球首個國家，但大規模試驗於9月才展開。支持疫苗研發及及推廣的俄羅斯直接投資基金(RDIF)表示，根據首批16,000名參與試驗者得到的中期試驗數據，Sputnik V疫苗在預防新冠病毒感染的有效性達到92%。

俄羅斯總統普京較早前表示，兩款在俄羅斯完成註冊的新型冠狀病毒疫苗均安全有效，測試者接種後沒出現嚴重情況，並快將批準第三款新冠疫苗。普京又表示，俄羅斯當局已準備好與其他國家在疫苗研發上合作，敦促不要將其政治化。

 

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責任編輯：葉卓偉

普京 俄羅斯 冠狀病毒 疫苗

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