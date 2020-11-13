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【利財筆記】林本利：人民幣滙率 均值回歸

名人薈萃 15:59 2020/11/13

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在投資市場上，有所謂均值回歸（Mean reversion）的概念。即是指某一資產的價格若升得太多，最終會下跌，跌至歷史平均價格；若跌得太多，最終會上升，回升至歷史平均價格。

應用均值回歸的概念在現實世界存着不少問題。首先是時間性，即使現時的資產價格遠低於過去的平均值，投資者亦不知道要等待多久資產價格才返回歷史平均值。況且若資產價格不斷下滑，拉低平均值，日後即使重返平均值也要損手。

長遠而言，樓市和股市隨着經濟增長和通脹而有向上趨勢，歷史平均值不斷上升。例如過去10年，中原指數的平均值遠遠高於過去20年，或者30年的平均值。同樣，過去10年的恒生指數平均值，即使十分不濟（平均約24,000多點），亦較20年，或30年的平均值為高。若引用均值回歸概念，又應以哪個平均值作為準則？

筆者發覺均值回歸的概念比較適用於外幣的投資，這是因為滙率是個相對的概念，一種貨幣升值，便代表另一種貨幣貶值。國與國之間的經濟環境不時轉變，時強時弱，滙率亦隨之有升有跌，最終返回歷史平均值。

自從2014年12月人民幣開始與一籃子貨幣掛鈎後，筆者便一直留意CFETS人民幣滙率指數。由2015年11月30日起，除長假外，官方大致每星期公布最新的滙率指數。經過兩三年的觀察，發覺這滙率指數平均值約95，而同期的美滙指數平均約96，兩者加起來平均190多些，便以此作為買賣人民幣的準則。

每當CFETS人民幣滙率指數及美滙指數加起來超過190，便代表人民幣偏高；若低於190，便代表人民幣偏低，適宜入市購買人民幣收息。由2015年11月30日起計算，人民幣兌港元的平均值約1.15，若低於1.15，才應考慮入市。

筆者過去數年，便應用上述平均值，建議學生應否入市購買人民幣做定存。

去年8月，人民幣兌港元由高位1.177回落至1.13以下，低於1.15的平均值，便建議學生可以考慮入市。當時因為中美開始貿易戰，中國經濟增長下跌，短期人民幣仍可能有貶值壓力。但若持有超過一年，或者兩、三年，當滙率重上1.15，連同收息(2厘多)預計每年應可賺約4厘。到今年7月尾，美滙指數跌至94以下，人民幣滙率指數低於92，兩者加起來不到185，較平均值190為低，便相信人民幣偏低至少3%，兌港元可望由1.11回升至1.15的平均值。

料不到之後兩個多月，人民幣大幅回升5%，升穿1.15的平均值，兌港元逼近1.17，人民幣滙率指數和美滙指數加起來接近190，大致回歸平均值。

 

 

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撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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