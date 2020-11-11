【中概股】紐交所總裁︰中國企業赴美上市需求未減　投資者繼續買中概股

▲ 紐交所總裁Stacey Cunningham稱，中國企業赴美上市需求持續。

自瑞幸咖啡財務造假案揭發後，美國監管當局擬收緊對中概股的監管要求。然而，紐約證券交易所（美︰NYSE）總裁Stacey Cunningham表示，在監管收緊下仍然繼續看到中國企業赴美上市的需求。她續稱︰「真正重要的是，我們要確保建立一個適當的監管框架，以保護投資者。」

與此同時，美股投資者亦未有因監管問題而放棄購買中概股。Cunningham又表示，「我們繼續看到投資者對在美掛牌中國企業的投資需求....還沒有看到趨勢變化。」她續表示，正在進行有建設性的工作，並有信能夠提高對投資者的保護，達至目前美國上市企業的水平。

李小加回應螞蟻上市觸礁，見【下一頁】

根據安永會計師事務所的數據，今年前9個月，美國股市的跨境IPO活動，有一半來自中國的企業。

對於阿里巴巴（09988）同系的螞蟻集團因為監管問題，在中港兩地上市觸礁。Cunningham不願對個別事件作出評論，但表示「有很多關於中國企業來美國上市，以及上海、香港的相關討論」。

另外，她亦強調了保持美股市場深度和流動性的重要，並且會通過平衡投資者保護與市場准入，避免企業轉而選擇其他全球市場。

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編輯︰侯景成