【每日焦點】蘋果發布會懶人包　自研Mac專用M1晶片正式面世

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【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐 最平mini都接近$2,000？
蘋果（Apple）今年將秋季發布會分開三場舉行。繼9月及10月分別帶來iPhone 12、 iPad、Apple Watch等產品後，今（11日）凌晨時分舉行今年第三場的秋季發表會「One More Thing」。蘋果自家研發的Mac處理晶片「M1」終登場，並同時推出新一代搭載M1晶片的產品：Mac mini、MacBook Air、13吋MacBook Pro。
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除此之外，蘋果更宣布針對M1進行最佳化的作業系統macOS Big Sur，將在本港時間周五（13日）正式面世。
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責任編輯：曾曉汶