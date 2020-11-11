【騰訊700】 虎牙鬥魚利潤齊升 平均月活躍用戶接近2億

騰訊（00700）旗下正進行合併的兩個直播平台虎牙（美：HUYA）、及鬥魚（美：DOYU）分別公布上季業績。虎牙上季錄得收入28.1億元（人民幣，下同），按年增24.3%；淨利潤為2.5億元，按年升105.3%。而鬥魚的收入為25.5億元，按年增37%；淨利潤約為6億元，而去年同期則虧損1.65億元。



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虎牙上季的平均月活躍用戶（MAU）按年增加18.3%至為1.73億；而付費用戶人數按年增13.2%至600萬人。鬥魚上季的平均月活躍用戶增18.6%至1.94億；付費用戶按年升12.7%至790萬。

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騰訊旗下的兩個直播平台早前達成協議，將會合併組成新公司。合併後，鬥魚將退市，而騰訊為公司最大股東。

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