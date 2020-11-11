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天貓雙11銷售火爆 到底甚麼最好賣？

股樓投資 20:23 2020/11/11

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今年阿里巴巴（09988）2020天貓雙11全球狂歡季銷情創新高，截至11月11日零時35分，成交額突破億元（人民幣，下同）的品牌已超過340個，破10億品牌達13個。到底有甚麼品牌如此「吸客」？據介紹，Apple、L'Oreal、海爾、Estée Lauder、Nike、華為、美的、Lancôme、小米、Adidas等342個品牌成交額突破1億元，13個品牌成交額突破10億元。

天貓雙11實時成交額超過3,723億元人民幣　再創新紀錄，想知詳情請按：【下一頁】

此外，進口健康護理品亦受青睞，在11月1日零時至11月11日早上9時，按交易額計算，進口商品品類排名依次為膳食營養補充食品、面部美容工具、嬰幼兒牛奶粉、面部護理套裝及面膜。進口品牌首10位分別為 YA-MAN、APTAMIL、Swisse、花王、SHISEIDO 、A.H.C、SmoothSkin、a2、Bio Island及Emporio Armani。
 

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記者：張以正

阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 天貓 淘寶 IPO 香港股票

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