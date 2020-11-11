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【旅遊氣泡】香港新加坡「旅遊氣泡」將起動　本港旅行社點安排？ 東瀛遊：團費約6000元

股市 19:51 2020/11/11

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香港與新加坡的「旅遊氣泡」將於11月22日起生效，為旅遊業帶來曙光。

香港與新加坡的「旅遊氣泡」將於11月22日起生效，旅客來往兩地亦毋須檢疫，為旅遊業帶來曙光。本港旅行社隨即就新加坡「旅遊氣泡」推出新加坡旅行團，包括東瀛遊 （06882） 及縱橫遊 （08069） 等，平均每團約20人，團費由6000元起。

看清香港新加坡「旅遊氣泡」注意事項及航班詳情，按【下一頁】

東瀛遊EGL

東瀛遊表示，鑑於新加坡當地實施一定的防疫措施，EGL 東瀛遊已經與航空公司、當地酒店、旅遊景點洽談，將會推出一系列旅行團，自由行旅遊產品，而每一個旅行團最多20人，每5人為一組，團費預計每位約6000至8000元。值得留意是，團費未包檢測費。

除旅行團以外，公司亦將會推出新加坡小包團，以4 至5天行程為主，約2至5人為一團，預計可於12月出發。 

東瀛遊推Flycation激想飛，每位最低499，詳情看【下一頁】

東瀛遊執行董事禤國全表示，旅遊氣泡將是未來旅遊新常態，亦將持續一段時間，由於現階段尚有很多細節有待確認，例如到達新加坡當地的檢測模式、檢測地點、甚至等待檢測結果的時間等都尚未確定，為了讓客人安心旅遊，故現階段需要審慎。

縱橫遊WWPKG

縱橫遊推出「新加坡再起動」5日4夜新加坡團，團費為6,999元起，已包含當地檢測費，但需在香港進行的檢測並由團友自行安排。常務董事袁振寧指，已向航空公司申請機位做兩個旅行團，每團最多20人，首航11月22日機位不售予團客，故目標最快11月23日成團。

袁振寧又表示，由於參加的團友要接受兩地互認的病毒檢測，旅行社會為團友預約及安排在新加坡的檢測，有關費用已反映在團費內，故團費比以往貴1,000多元，而且當地的旅行社、酒店及旅遊巴等成本「無加無減」。

永安旅遊

永安旅遊預計，首團新加坡旅行團將於12月初出發，每團人數不會多於20人，預計每位淨團費約6,000元（不計檢測費），惟受機票價格影響，實際團費仍要視乎航空公司的機票價格調整。詳細行程安排尚未完全落實，容待日後公佈。

相關文章：【旅遊寒冬】康泰旅行社稱債主入稟清盤屬「資金轉賬延誤」　海航投資凱撒旅遊入主不足一年（第三版）

東瀛遊網購平台EGL market舉行「激安星期五」 滿500可6折購買指定商品

編輯：袁諾曦

香港股票 自由行 旅行團 東瀛遊（06882） 新加坡 香港 東瀛遊 永安旅遊 縱橫遊 縱橫遊控股（08069）

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