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【東京奧運】日本學者：東京奧運簡化規模　經濟損失料達1021億港元

環球政經 19:57 2020/11/11

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受新型肺炎疫情影響，原定今年舉行的東京奧運會，暫訂延至明年7月舉行。日本關西大學名譽教授宮本勝浩（理論經濟學）日前估算，若東京奧運會和殘奧會簡化舉辦規模，經濟損失將達約1.3898萬億日元（約1021億港元）。

據《共同社》報道，以上估算計算了延期和簡化舉行所造成的經濟損失。其中延期造成的場館設施管理費和門票退票支出等損失估計為約6408億日元。此外，由於限制觀眾等簡化措施，奧運期間的經濟效應及奧運遺產經濟效應合計損失估計為約7490億日元。據宮本估算，若奧運會取消，經濟損失將高達約4.5萬億日圓（約3307億港元）。

《共同社》較早前又報道，日本政府正考慮，為明年東京奧運會和殘奧會接受海外觀眾觀賽，擬免除目前要求的14天自我隔離措施。有方案提出，要求海外人士出境前接受多次檢測等嚴格的防疫措施，入境日本後也要徹底監測健康狀態。據報道，即使決定接納海外觀眾，也會對疫情嚴重的國家另外考慮是否允許入境。

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責任編輯：葉卓偉

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