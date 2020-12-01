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【銀色債券】3.5厘銀債今開賣　銀行券商認購銀債優惠（不斷更新）

Hot Talk 10:30 2020/12/01

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新一批銀債進一步上調保底息至3.5厘，將於12月1日起接受認購。

專供65歲或以上人士認購的銀色債券即將發行，新一批銀債的保底息進一步上調至3.5厘，並可加碼發行至最多150億元。第五批銀債即日起接受認購，銀行及券商陸續推出認購優惠。

滙豐及中銀香港 （02388） 兩間聯席牽頭行，豁免投資者認購及持有銀債的相關費用。值得留意的是，銀債與iBond不同，並不設二手市場交易，若投資者想提早套現，可向銀行或證券經紀行要求由政府提前以申請價贖回債券，應計未付利息會以定息3.5厘計算。

新一批銀債息率3.5厘，一文看清發行細節【下一頁】

理財專家教5招免失銀債穩賺良機【下一頁】

銀債開賣詳情及重要日期【按圖放大】

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【不斷更新】其他銀行、券商陸續宣布認購優惠，詳情如下：

滙豐客戶可透過網上理財、流動理財、電話理財及分行申請認購銀債，並豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用。

中銀香港表示，客戶可於認購期內經中銀香港全線超過190家分行、網上銀行及手機銀行、投資熱線認購銀色債券，相關手續費全免，包括：豁免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、不設存入費、提早贖回手續費及到期贖回費。

恒生銀行表示，在12月1日至12月11日下午2時，經恒生網上銀行、電話或分行書面認購，將豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早及到期贖回手續費、將非上市債券由其他銀行轉入本行之債券戶口（適用於非經中央結算系統轉入）有關手續費，以及將非上市債券由本行債券戶口轉出其他銀行（適用於非經中央結算系統轉出）有關手續費。

交銀香港接受客戶經分行、電話銀行或網上銀行認購，並豁免認購費、買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用。

建行亞洲客戶可透熱熱線或分行認購銀債，可獲豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費，以及提早贖回手續費。

上海商業銀行客戶可到分行進行認購，該行將豁免認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。認購至12月11日中午12時正截止。

星展香港客戶可經分行或電話客服中心申請認購，並豁免與iBond相同的費用，包括：手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、債券存入費。

富邦銀行客戶可經分行認購銀債，豁免客戶認購費、新股/新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）。

大新銀行表示， 客戶可透過分行認購，並享有「7免優惠」，免除認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費、轉出費；以及指定客戶於推廣期內完成一份全新的「風險評估問卷」，可獲享50元超市購物禮券，詳情將於稍後公布。

渣打香港客戶可經任何分行或網上銀行申請認購銀債，並可豁免：認購手續費、轉倉費、託管費、代收利息費及贖回到期債券費用。

招商永隆提供「六免」優惠，包括：認購手續費、債劵託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。

花旗香港表示，客戶可於全線分行以債券戶口形式認購銀債，並可豁免：認購手續費、存倉費、代收利息費、到期及提早贖回手續費、存入費及轉出費。

工銀亞洲由12月1日至12月11日認購期間，合資格長者可到任何一間分行申請銀債，將獲豁免7項收費，包括：認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

證券經紀商

耀才證券有意向銀債的合資格新開戶者，送20股盈富基金 （02800） 及10股滙豐 （00005）

致富證券擬為銀債打「七免牌」，豁免多項基本收費，包括︰認購手續費、託管費、代收利息費、存入費、到期贖回費、提早贖回手續費及轉出費。再者，合資格的新舊客戶皆有迎新獎賞，例如︰新客成功開立帳戶，即有機可獲50元超市現金券；現有客戶成功推薦一位親朋戚友開戶，亦獲相同禮遇。

一通證券暫擬為銀債提供「六免」，包括︰認購手續費、託管費、代收利息費、存倉費、到期贖回費及提早贖回手續費。

券商鬥搶銀債客戶，研推孖展送股【下一頁】

抽幾多最穩陣？重溫歷年銀債認購反應【按圖放大】

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編輯：趙穎妍

債券 香港金融管理局 銀行 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 贖回 香港 銀色債券 iBond 工銀亞洲

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