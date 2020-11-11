【美股焦點】麥當勞擬推McPlant人造肉　Beyond Meat行政總裁︰與麥當勞關係仍「非常牢固」

▲ Beyond Meat表示，其與麥當勞的合作關係仍非常牢固。

人造肉公司Beyond Meat（美︰BYND）股價於周二（10日）大跌16.9%；主要受到此前麥當勞（美︰MCD）宣布推動自家研製人造肉產品「McPlant」及上季度業績所拖累。Beyond Meat行政總裁Ethan Brown接受外媒訪問時表示，Beyond Meat與麥當勞的關係仍然「非常牢固」。

Ethan Brown表示︰「我相信Beyond Meat與麥當勞的關係非常牢固。我們在許多不同的方面與麥當勞合作。」他續稱，正在為未來「涉及麥當勞的事情」作準備，並指不能透露有關供應商的消息。

麥當勞此前表示，計劃明年在某些餐廳測試人造肉漢堡，並擬推出McPlant品牌，但該公司並未透露將與誰合作生產該產品。麥當勞前行政總裁Don Thompson是Beyond Meat的董事會成員。

Brown續表示，對公司的未來非常樂觀。Beyond Meat股價盤前升0.68%，報125.86美元。

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編輯︰侯景成