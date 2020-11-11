【保就業】18間大型物管公司獲批　需在12月前回饋8成補貼予住宅物業（附公司列表）

政府發言人表示，有18間大型物業管理公司已獲批第二期「保就業」計劃，涉及工資補貼為9.74億元。該些公司需要回饋至少相等於8成工資補貼金額予其管理的住宅物業，以及有住宅單位的物業業主或業主立案法團。

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該18間大型物業管理公司承諾受薪僱員人數為41013人， 涉及工資補貼為9.74億元。政府發言人表示，大型物業管理公司在獲批第二期工資補貼後，必須回饋其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主／業主立案法團，金額不應少於與該等物業有關的工資補貼額的八成。



考慮到住宅物業的小業主在疫情下較非住宅物業業主受較大影響，故回饋建議只計及住宅物業及有住宅單位的物業。然而，參與「保就業」計劃的物業管理公司可按其意願向非住宅物業業主回饋工資補貼。

這18間大型物業管理公司在計劃第一期就住宅物業部分所獲的工資補貼金額約為5.1億元（佔總工資補貼額的53%）。按此推算，相關公司是次獲批的回饋建議涉及金額約為4.4億元，佔有關住宅物業部分所獲工資補貼金額的86%，惠及約1500幢住宅物業及有住宅單位的物業。

發言人表示，考慮到 保就業計劃第一期的實施情況和社會意見後，故在推出計劃第二期時加入新要求。大型物業管理公司需向政策創新與統籌辦事處（創新辦）提交回饋建議；而政府在批准有關公司的工資補貼申請前，會先考慮其回饋建議。

它們向創新辦提交的回饋建議必須符合政府訂定的以下原則︰

1. 承諾回饋至少相等於八成工資補貼金額予其管理的住宅物業及有住宅單位的物業業主／業主立案法團

2. 回饋建議必須於今年12月前完成執行；

3. 回饋建議可包括（i）有時限的管理費減免；（ii）把款項存入有關業主立案法團／業主委員會以有關物業名義開立的常用／備用基金；或（iii）把款項存入有關業主立案法團／業主委員會的獨立銀行戶口

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