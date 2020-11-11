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【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡11月22日實施　來回3次檢測最低消費約2000元

環球政經 20:04 2020/11/11

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港府今日（11日）公布，香港與新加坡的「旅遊氣泡」專屬航班將於11月22日啟航，在是次安排下，兩地旅客遵守一系列防疫措施後，在抵埗後可獲豁免檢疫隔離安排，且出行目的和行程亦不受限制。 首15天每日1班航班抵港，每班機最多接載200位旅客，其後將因應實施情況，計劃由12月7日起增加至每日2班。

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【新冠肺炎】下周一起香港居民從廣東省或澳門回港 可獲豁免強制檢疫　本港最新豁免檢疫措施一覽【下一頁】

「旅遊氣泡」有何條件？

  • 旅客必須於出發前72小時內接受兩地互認的病毒測試，並取得陰性結果
  • 出發前14天內沒有到過新加坡或香港以外的國家或地區
  • 旅客必須乘搭專屬航班（首15天每日1班抵港）
  • 旅客抵港後須經由機場專用通道再接受病毒測試，並取得陰性結果

若由香港出發的旅客來回新加坡一次，即表示要完成3次檢測，詳情如下：

  • 出發到新加坡前72小時內完成的檢測：最平可於4個政府社區檢測中心檢驗，每次240元
  • 由新加坡回港前72小時內完成的檢測：當地機構做檢測，每次約200至300新加坡元（約1,150至1,720港元）
  • 抵港後須在香港機場檢測：自費PCR Test，每次499元

在「旅遊氣泡」來回一次新加坡，3次檢測約共花2,000元作檢測之用。不過，因由新加坡回港前只要求持有72小時內完成的檢測 ，若旅客在72小時內來回兩地，做不需要在新加坡當地做檢測，只需在回港後於機場做自費PCR Test便可。

有關措施會因應兩地疫情而調整，若新加坡或香港最近的無關連本地個案7天移動平均數字超過每日5宗，「氣泡」安排會暫停兩周，如兩地上述數字於暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，「氣泡」安排即可重啟。

 

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責任編輯：楊子瑩

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