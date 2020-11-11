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今日新增18宗新冠肺炎確診 4名的士司機初步確診

環球政經 19:30 2020/11/11

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本港今日（11日）新增18宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，15宗為輸入個案，3宗屬於源頭不明本地個案，另外有少於20宗初步確診個案。今日衞生防護中心收到的士及小巴特定檢測承辦商轉介的5宗個案，包括4名的士司機及1名復康巴士司機，當中兩宗已證實為初步陽性。

【新冠肺炎】下周一起香港居民從廣東省或澳門回港  可獲豁免強制檢疫 本港最新豁免檢疫措施一覽：【下一頁

當局指，其中一名確診者為69歲男的士司機，有參與運輸署安排的定期檢測，在第6次接受檢測時發現懷疑染疫。傳染病處主任張竹君說，的士司機會到全港不同地方，病毒有機會已經擴散，情況令人擔心。

近20%新冠肺炎患者 在3個月內患有精神疾病：【下一頁

該69歲的士司機居於上水，逢星期一、三、五上班，主要在大圍交更，有時會到上水天光墟買菜。於第6次檢測，疑似確診。

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責任編輯：翁嘉陽

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