【大戶出手】北水逆市狂掃貨！騰訊美團單日勁吸資105億元　騰訊ADR較港價反彈10蚊（更新第二版）

▲ 騰訊今日獲北水大手買貨，港股通淨買盤超過60億元。

環球資金口味大轉變，科技股因而急挫，其中港股ATMX（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）亦重傷，例如阿里巴巴今日大挫近一成，股價更失守50天綫。值得注意是，科技股大跌之際，北水卻逆市勁掃貨，騰訊與美團兩股，今日（11日）合共錄得接近105.5億元淨買盤。

阿里巴巴、騰訊跌，但買盤湧現，詳見【下一頁】

根據港股通數據，騰訊今日淨買盤高達67.6億元，美團則錄37.9億元，單單該兩股，已撐起整體港股通吸資，港股通在金蝶 （00268） 、比亞迪 （01211） 等部分股份走資下，今日淨流入資金92.7億元。

北水撈貨後，騰訊在美ADR較香港價略現反彈，截至本港時間晚上約11時15分，換算香港價報561.3元，較香港收市價升10.3元或1.9%。

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科技股大跌，而部分傳統經濟股卻逆市大漲。新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏提醒，該行雖因資產質量憂慮，而一向給予銀行股低配建議，惟板塊中的中資金融股，第三季業績卻好過預期，撥備更不如第二季般嚴峻，同時預告淨息差下行壓力平穩，故認為銀行股短綫有投資機會，偏好零售銀行業務比重較多的股票。

（第二版更新騰訊ADR股價）

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編輯︰莫亦熙