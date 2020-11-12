【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元

▲ 順豐速運（香港）將於11月16日起推「豐管家」服務費用安排，選擇「熱門」順便智能櫃，而未能於短訊發出的首24小時內完成取件，櫃機將於往後每24小時收取10元。（資料圖片）

順豐速運（香港）將於11月16日起推出順豐香港會員積分奬賞及「豐管家」服務費用安排，客戶選擇「熱門」順便智能櫃，而未能於短訊發出的首24小時內完成取件，櫃機將於往後每24小時收取10元，收費將不扣除成本全數撥捐東華三院作慈善用途。

亞洲物流及航運會議下周網上舉行 人工智能助商貿配對

【航空公司自救】全日空強化貨運業務 今起與樂桃航空聯運貨物

積分獎賞誘客及早取件、多用非熱門櫃

至於積分奬賞，順豐香港會員於順便智能櫃「非熱門」櫃機取件，除可於順豐香港 SFHKAPP內領取自取積分外，還可獲得「非熱門智能櫃額外賞」。於短訊發出後24小時內，無論於「熱門」或「非熱門」櫃機完成取件，均可獲「限時自取額外賞」積分奬賞。

順豐表示，將定期修訂「熱門」及「非熱門」順便智能櫃清單（清單按此），有關安排是為了加快貨件流轉和減少客戶輪候熱門智能櫃的時間，讓更多客戶及早取到快件。

此外，順豐即日起至12月31日推自寄自取優惠，適用於由順豐香港自營網點寄出，並於另一個自營網點（包括順豐營業點、順豐站及順便智能櫃）取件，即可享首重低至20元特惠價格。

【支援中小企】FedEx夥theDesk 提供6折優惠物流服務

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅