【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐　最平mini都接近$2,000？

▲ 在兩款機款登場前，蘋果率先宣布全系列屏幕的維修價格，與 iPhone 11系列相同，iPhone 12 Pro Max的維修價錢高達2,579港元。

蘋果（Apple）iPhone 12系列手機共推出4款機型，全搭載OLED屏幕。即將在周五（13日）正式上市的iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max，則是蘋果自從搭載Face ID以來，屏幕尺寸最小和最大的兩款機型。在兩款機款登場前，蘋果率先宣布全系列屏幕的維修價格，與 iPhone 11系列相同，iPhone 12 Pro Max的維修價錢高達2,579港元。

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據蘋果官方最新的維修價目表顯示，5.4吋的iPhone 12 mini在保養期後，維修價為1,769港元。6.7吋的iPhone 12 Pro Max則需2,579港元，與iPhone 11 Pro Max相同。至於iPhone 12和 iPhone 12 Pro，蘋果早前就在兩機型登場時已公布，價格為2,139港元。

▲ 據蘋果官方最新的維修價目表顯示，5.4吋的iPhone 12 mini在保養期後，維修價為1,769港元。6.7吋的iPhone 12 Pro Max則需2,579港元，與iPhone 11 Pro Max相同。（蘋果官網圖片）

相對上一代，若以 iPhone 11作為iPhone 12的對應版本，iPhone 12系列更換屏幕的價格就比iPhone 11系列高，iPhone 11只需1,569港元就可替換。之所以有這樣變化，主要是因為iPhone 12改用了與iPhone 11 Pro、12 Pro同樣的Super Retina XDR OLED屏幕，所以iPhone 12的屏幕比iPhone 11相對昂貴。

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責任編輯：曾曉汶