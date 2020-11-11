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【iPhone 12】iPhone 12全系列屏幕維修價出爐　最平mini都接近$2,000？

科技 19:42 2020/11/11

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在兩款機款登場前，蘋果率先宣布全系列屏幕的維修價格，與 iPhone 11系列相同，iPhone 12 Pro Max的維修價錢高達2,579港元。

蘋果（Apple）iPhone 12系列手機共推出4款機型，全搭載OLED屏幕。即將在周五（13日）正式上市的iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max，則是蘋果自從搭載Face ID以來，屏幕尺寸最小和最大的兩款機型。在兩款機款登場前，蘋果率先宣布全系列屏幕的維修價格，與 iPhone 11系列相同，iPhone 12 Pro Max的維修價錢高達2,579港元。

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據蘋果官方最新的維修價目表顯示，5.4吋的iPhone 12 mini在保養期後，維修價為1,769港元。6.7吋的iPhone 12 Pro Max則需2,579港元，與iPhone 11 Pro Max相同。至於iPhone 12和 iPhone 12 Pro，蘋果早前就在兩機型登場時已公布，價格為2,139港元。

據蘋果官方最新的維修價目表顯示，5.4吋的iPhone 12 mini在保養期後，維修價為1,769港元。6.7吋的iPhone 12 Pro Max則需2,579港元，與iPhone 11 Pro Max相同。（蘋果官網圖片）

相對上一代，若以 iPhone 11作為iPhone 12的對應版本，iPhone 12系列更換屏幕的價格就比iPhone 11系列高，iPhone 11只需1,569港元就可替換。之所以有這樣變化，主要是因為iPhone 12改用了與iPhone 11 Pro、12 Pro同樣的Super Retina XDR OLED屏幕，所以iPhone 12的屏幕比iPhone 11相對昂貴。

【iPhone 12】iPhone 12 Pro Max預購情況熱烈　先達店主看好炒價可賺最少千元

責任編輯：曾曉汶

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