【營銷智慧@iM網欄】抓緊網購潮流　網店貨源何處尋？

筆者不時都會近整理有關網絡營銷的數據，以了解市場的最新動態，最近筆者便發現了不少有趣的趨勢。其中之一就是原來香港電子商貿市場的滲透率仍然很低，去年香港15歲以上的人口當中，只有36%曾使用網上購物服務，與中國、日本、美國三大經濟體的59%、71%及82%仍有很大距離，反映香港的網購市場仍未飽和。

但同時很多中小企也未及向線上轉型。調查顯示，去年只有7.5%的小型企業能夠在網上獲取訂單，而大型企業及中型企業的比率卻已達到18.4%及24.1%。這也不難想像，為何不少小型企業在疫情期間十分難捱。但想真一層，其實中小企要走到線上是否真的如此困難？開設一家網上商店又是否需要很多專業技巧？

筆者接觸不少業界或客戶，他們開設網店時，往往都面對著一個最重要的問題：「究竟貨源從何而來？」

香港背靠著「世界工廠」的中國，其實答案早已不言而喻，單是中國最大批發平台Alibaba.com的產品便能滿足大多商家的要求。反而商家需要思考的是，是網店應入甚麼類型的商品，而這便關係到網店的經營模式。

一般而言，網購市場可大致分為大眾市場及利基市場（Niche Market），簡單來說就是應該追著潮流趨勢走?還是售賣單一種類的商品?筆者認為兩種模式各有長短，售賣市場熱銷產品的好處，就是商家不用煩惱售賣甚麼商品，但在進行數碼營銷時，如不懂設定廣告受眾，便很難與行家競爭。

至於集中銷售單一行業的產品，好處是減少同業的競爭，但最好商家本身也對該行業熟悉及有興趣，因為只有如此才會知道客戶的需要，而不至於入錯貨，而據筆者個人經驗所得，後者成功的機會會較大，收入及盈利也具爆發增長潛力。

但初涉網購的商家也不應單從產品暢銷與否，便輕率地決定售賣那種商品，切記也要考慮成本問題。例如眼見現在踏入秋冬的「打邊爐」季節，或許很多人都會認為凍肉有利可圖，但當中涉及倉存、運輸成本不菲，而且貨源大多來自外國，變相最簡單便是找本地經銷商入貨，只是經過多個環節七除八扣後，可賺取的利錢其實不多。

開設一家網店說是容易又不是容易，說是很難又不是太困難，但卻存在很多一般實體店商戶也不會想到的問題，筆者會在往後的專欄中，再談更多網購的小知識，希望幫助各位小商家成功轉型。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。

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