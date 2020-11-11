  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 19:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】阿里、京東股票「雙11大減價」　中信証券︰長綫投資價值未變

新經濟追蹤 19:11 2020/11/11

分享：

中信証券認為，內地加強對科網企業監管，長遠亦不會對相關企業的價值構成影響。

內地網購節「雙11」今年繼續火熱。然而，國家市場監管總局擬加強反壟斷監管的消息，令各大電商平台企業股價遭到重挫。阿里巴巴 （09988） 股價跌9.8%；京東 （09618） 股價亦大跌9.2%；拼多多（美︰PDD）股價現於盤前亦跌2%。中信証券發表研究報告稱，監管新規不改平台長期市場地位和投資價值，建議從中長期維度，持續關注互聯網平台巨頭。

中信証券在報告中指出，參考美國反壟斷法的歷史，科網企業長期投資價值不改。該行以IBM、微軟的反壟斷調查為例，指出在歐美地區，各個科技巨頭在產品改進和更新隱私政策等之後，多以繳納罰款的方式與監管機構達成和解。

面中國國內的監管加強，料將對相關公司的產品研發、平台開放、用戶與商家拓展、產品定價等方面產生影響，國內科技巨頭亦將在運營層面迎合監管要求。

估值短期受壓　長遠不改投資價值

目前，中國前五的互聯網平台（阿里巴巴、騰訊控股、美團、京東、拼多多）年初至今平均漲幅122%。面臨反壟斷加強監管、新冠疫苗研發進度超預期推動線下復甦，相關龍頭的估值短期或受到一定的壓制。

參考美國相關情況，該行認為，互聯網平台的集中度較高，是消費互聯網自然發展的結果，符合產業發展的基本邏輯，預期監管更多會推動平台公司改進業務規則和產品服務等，不改其長期市場地位和投資價值。建議從中長期維度，持續關注互聯網平台巨頭。

相關文章︰【天貓雙11】阿里巴巴：「二選一」新規並非針對阿里巴巴 天貓提倡理性消費

【科技壟斷】大摩：內地平台經濟反壟斷　料對阿里巴巴美團負面影響最大

更多【新經濟股】文章

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

香港股票 股票 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

【大戶出手】北水逆市狂掃貨！騰訊美團單日勁吸資105億元

下一篇文章

會計師改革派投訴理事會選舉不公　會計師公會：一直恪守「公平及平等待遇」原則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄229億超購81倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄229億超購81倍（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨反彈近1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨反彈近1%（不斷更新）