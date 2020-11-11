【阿里巴巴】阿里、京東股票「雙11大減價」　中信証券︰長綫投資價值未變

▲ 中信証券認為，內地加強對科網企業監管，長遠亦不會對相關企業的價值構成影響。

內地網購節「雙11」今年繼續火熱。然而，國家市場監管總局擬加強反壟斷監管的消息，令各大電商平台企業股價遭到重挫。阿里巴巴 （09988） 股價跌9.8%；京東 （09618） 股價亦大跌9.2%；拼多多（美︰PDD）股價現於盤前亦跌2%。中信証券發表研究報告稱，監管新規不改平台長期市場地位和投資價值，建議從中長期維度，持續關注互聯網平台巨頭。

中信証券在報告中指出，參考美國反壟斷法的歷史，科網企業長期投資價值不改。該行以IBM、微軟的反壟斷調查為例，指出在歐美地區，各個科技巨頭在產品改進和更新隱私政策等之後，多以繳納罰款的方式與監管機構達成和解。

面中國國內的監管加強，料將對相關公司的產品研發、平台開放、用戶與商家拓展、產品定價等方面產生影響，國內科技巨頭亦將在運營層面迎合監管要求。

估值短期受壓 長遠不改投資價值

目前，中國前五的互聯網平台（阿里巴巴、騰訊控股、美團、京東、拼多多）年初至今平均漲幅122%。面臨反壟斷加強監管、新冠疫苗研發進度超預期推動線下復甦，相關龍頭的估值短期或受到一定的壓制。

參考美國相關情況，該行認為，互聯網平台的集中度較高，是消費互聯網自然發展的結果，符合產業發展的基本邏輯，預期監管更多會推動平台公司改進業務規則和產品服務等，不改其長期市場地位和投資價值。建議從中長期維度，持續關注互聯網平台巨頭。

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編輯︰侯景成