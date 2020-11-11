【雙11】天貓雙11首次不即時公佈實時成交數據　會場屏幕設計原來大有玄機？

▲ 天貓於今早公布，雙11節開始後30分鐘，實時成交額已突破3723億元人民幣。

內地官媒近日多次發文，呼籲雙11理性消費，繼電商平台網易 （09999） 早前宣佈退出雙11後，今年雙11商家轉趨低調，棄玩數字遊戲，阿里巴巴 （09988） 天貓雙11更首次於凌晨12點未有公布實時成交數據。截至11日下午8點28分，天貓雙11和阿里巴巴旗下媒體「阿里足跡」僅公布三次重要的平台成交量數據。首項公開的數據為在雙11節凌晨12時過了26秒後，訂單創建峰值達到每秒58.3萬筆下單量。天貓於今早公布，雙11節開始後30分鐘，實時成交額已突破3723億元人民幣（下同），隨後在今天晚上8時，天貓更新平台最新成交額突破4674億元。

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今年棄用實時數據可視化平台？

據了解，天貓雙11從2014年起，每年均會在會場的大屏幕提供全球實時銷售數據，以數據可視化（Data Visualization）方式呈現。除了成交金額外，更會提供實時物流配送情況、交易熱度等重要信息。除了豐富視覺效果外，當中團隊希望透過提供實時更新的數據，能夠更能體現雙11的平台價值，吸引商家注意。

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據了解，在2014年屏幕中，當時僅得商品交易額、品牌排行榜、國際貿易、國內貿易和支付人群數量的實時數據。天貓雙11屏幕的版面不斷改進，2015年的實時數據平台分為總覽、全球、城市三個版塊，讓大眾可以根據地理維度接觸雙11數據。

歷年大屏幕有何不同？

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從過往雙11實時更新數據屏幕可見，提供實時數據使大眾更頻密地得知雙11銷售成績。平台的版面、維度數量影響到商家和消費者可得到的資訊。

▲ 2019年天貓雙11在旗下媒體「阿里足跡」更新平台交易額的次數。(阿里足跡)

2019年雙11節，除了實時數據可視化平台外，阿里巴巴 （09988） 旗下媒體「阿里足跡」網站亦有不斷更新雙11平台成交額，期間共更新18次。

▲ 今年天貓雙11並未有像往年頻密地更新平台成交量。(阿里足跡)

相比之下， 2020年天貓雙11首次取消即時公布實時成交數據，並未有在雙11凌晨12點剛開始時公佈實時成交數據，今年屏幕未見往年常用的實時數據可視化平台，官方微博亦未有像過往高調宣傳平台交易額。

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編輯﹕賴奕羚