【樓市現象】投資者見有平盤加快入市 783萬購觀月·樺峯1房 創今年新低

新盤市場百花齊放，市場焦點全轉移到一手市場，最近二手放盤業主議價空間再有所增加，減價盤增加，吸引投資者走到物業市場尋寶。其中一名投資者剛購入觀月·樺峯1房，成交價為屋苑今年新低價。

利嘉閣地產分行市務經理梁錦機表示，該行新近促成觀塘觀月·樺峯低層F室的二手成交，單位實用面積約457方呎，一房間隔，望開揚樓景。單位由去年5月初開始放盤，原叫價815萬元，經議價後減價32萬元或約3.9%，最後以783萬元成功沽出，折合實用面積呎價約17,133元，成交價為屋苑今年新低價。新買家是投資者，睇好長遠該區發展前景和旁邊新盤即將入伙，因此加快入市。

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據悉，原業主於2013年11月，以約567.5萬元購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約215.5萬元，物業升值約38%。梁錦機補充，另外，上述為觀月·樺峯本月首宗二手成交個案，屋苑現時仍有26個單位放售，叫價由830萬元。

沙田第一城也錄投資者入市個案，一名早前擬購入盤單位收租用途的投資者，由於未成功抽到頭籌，故轉投沙田區二手屋苑尋寶。美聯物業高級營業經理陳竣言表示，港鐵上蓋新盤銷情熾熱，有向隅客因未能成功抽籤，轉投二手市場，經該行購入沙田第一城一個高層2房戶。

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剛成交單位為沙田第一城40座高層A室，實用面積約284平方呎，2房間隔，向西北享開揚景。陳竣言稱，客人為外區投資客，早前擬購入同區新盤單位收租，惟最終未成功抽到頭籌，故轉投區內二手屋苑尋寶。該買家見上址樓層高，景觀開揚，而且間隔合適，無睇樓情況下即決定連租約承接。雙方議價後終以538.8萬元成交，實用呎價約18,972元。資料顯示，原業主於2010年7月以約184萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約354.8萬元，期內物業升值逾1.9倍。

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記者：陳詠妍