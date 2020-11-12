【中芯股價】中芯國際上季多賺1.2倍勝預期　股價升逾2%

▲ 中芯國際今日公佈第三季度業績，按年多賺1.2倍勝市場預期。

中芯國際 （00981） 公佈第三季度業績，收入按年升33%至10.83億美元，純利錄得2.56億美元，按年升1.2倍，勝市場預期。毛利率為24.2%，按年改善3.4個百分點，按季跌2.3個百分點。中芯國際上季收入、毛利、純利均創歷史新高。

中芯國際同時指引，本季收入料按季減少10%至12%，毛利率介乎16%至18%。全年收入增長預期上修為24%至26%，全年毛利率目標高於去年。

中芯股價今日反彈，現升2.5%，報23元，成交額3.3億元。

另外，中芯國際2020年資本開支計劃從67億美元下修到59億美元，主要由於美國出口管制使部分機台供貨期延長或有不確定性，及物流原因導致部分機台到貨延遲。

中國收入貢獻增至7成

中芯國際表示，2020 年外部形勢複雜多變，中芯作為代工企業，面向海內外多元化客戶，自成立以來嚴格遵守經營地法律，合法合規經營。中芯又指，與供應商、客戶及相關機構保持積極的溝通，全面評估美國出口管制對公司生產與運營的影響。目前公司正常運營，短期內出口管制對公司產生一定影響，但影響可控，會繼續跟進此事，並持續評估影響。

中芯國際上季收入增長主要由於需求強勁、平均售價上升以及其他收入增長。以地區劃分，中國內地及香港上季貢獻中芯7成收入，較去年同期的60.5%比例有上升。若以技術節點劃分，0.15/0.18微米仍貢獻主要收入，達31.2%，14/28納米收入貢獻則由去年同期的4.3%上升至14.6%。

中芯國際產能則由第二季的48萬片8吋約當晶圓增加至上季的51萬片8吋約當晶圓。

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編輯：陳健婷