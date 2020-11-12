  • 23°C
香港時間 : 20201112日 (四) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德昌電機升近3%　半年少賺38%不減中期息17仙

股市 09:45 2020/11/12

分享：

德昌電機截至9月底止半年，溢利按年跌38%至1.01億元美元，派中期息17仙。

德昌電機 （00179） 截至9月底止半年，溢利按年跌38%至1.01億元（美元，下同），撇除重大非現金和策略性出售項目的影響，基本淨溢利下跌7%至9800萬元。中期息每股派17港仙，按年持平。

截至今日上午9時44分，德昌電機升2.8%，報19.5元，盤中高見19.8元，成交額2155萬元。

期內，集團營業額按年跌15%至13.3億元。按固定匯率計算，佔總營業額75%的汽車產品組別，營業額下跌19%，其中全球輕型汽車業的產量下跌約24%；工商用產品組別的營業額則上升2%。

德昌電機指，受疫情影響，4月和5月的營業額顯著下跌，尤其是歐洲和美洲的汽車行業。6月份集團需求開始顯著恢復，截至9月，大部分業務的平均每週營業額和盈利水平已回復至一年前的水平，而且在部分地區更超越去年水平。

展望未來，相對數月前疫情爆發初期的情況，恢復派發中期股息是對集團逐步改善的財務狀況及短期業務展望的認可。然而 ，對集團的業務或任何其他全球製造企業而言，無跡象未來數月的前路會是平坦順利，特別是疫情及地緣政治格局兩個因素，可能繼續阻撓全球經濟回復正常規律的週期性增長。

相關文章：德昌電機首季營業額跌33% 上月汽車零部需求顯回升

【盈喜盈警】上諭集團料半年轉蝕1550萬　一文看清企業盈警盈喜

編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 德昌電機（00179）

上一篇文章

分裂的美國政府會否令風險資產受難？

下一篇文章

【中芯股價】中芯國際上季多賺1.2倍勝預期　股價升逾2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄229億超購81倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄229億超購81倍（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【銀色債券】第五批銀債保底息3.5厘、12月1日起認購　個人最多分配100手（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR京東ADR反彈　騰訊ADR較港股高3.4%　港股夜期彈146點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【科網壟斷】阿里巴巴挫一成穿250關、騰訊跌逾7%　669億成交衝散逾萬個撈底買盤
【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果周四出爐　料每人可穩獲3手
【iBond 2020】iBond超購2.9倍認購結果周四出爐　料每人可穩獲3手