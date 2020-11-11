【業績】德昌電機半年少賺38%　中期息維持17仙

▲ 德昌電機截至9月底止半年，溢利按年跌38%至1.01億元美元，派中期息17仙。

德昌電機 （00179） 截至9月底止半年，溢利按年跌38%至1.01億元（美元，下同），撇除重大非現金和策略性出售項目的影響，基本淨溢利下跌7%至9800萬元。中期息每股派17港仙，按年持平。德昌電機今日收報18.96元，升0.6%。

期內，集團營業額按年跌15%至13.3億元。按固定匯率計算，佔總營業額75%的汽車產品組別，營業額下跌19%，其中全球輕型汽車業的產量下跌約24%；工商用產品組別的營業額則上升2%。

德昌電機指，受疫情影響，4月和5月的營業額顯著下跌，尤其是歐洲和美洲的汽車行業。6月份集團需求開始顯著恢復，截至9月，大部分業務的平均每週營業額和盈利水平已回復至一年前的水平，而且在部分地區更超越去年水平。

展望未來，相對數月前疫情爆發初期的情況，恢復派發中期股息是對集團逐步改善的財務狀況及短期業務展望的認可。然而 ，對集團的業務或任何其他全球製造企業而言，無跡象未來數月的前路會是平坦順利，特別是疫情及地緣政治格局兩個因素，可能繼續阻撓全球經濟回復正常規律的週期性增長。

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編輯：袁諾曦