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【騰訊旗下】直播平台虎牙上季淨利潤增長逾倍　鬥魚收入按年大增37%

股市 18:25 2020/11/11

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騰訊旗下直播平台虎牙及鬥魚公布業績。

騰訊 （00700） 旗下直播平台，目前正在合併的虎牙（美︰HUYA）及鬥魚（美︰DOYU）同日公布上季度業績。其中，虎牙第三季度收入為28.14億元（人民幣，下同），按年升24.3%；淨利潤達2.53億元，按年升105.3%。鬥魚收入按年增長37%，達25.5億元，淨利潤5.96億元，對應去年同期虧損1.65億元。

按照非通用會計準則（Non-GAAP），虎牙淨利潤為3.61億元，按年增長75%；鬥魚淨利潤則為9872萬元，按年升36.7%。

在用戶數目方面，虎牙上季平均月活躍用戶（MAU）為1.73億，按年增長18.3%；付費用戶人數達600萬，按年增長13.2%。鬥魚上季平均月活躍用戶（MAU）為1.94億，按年升18.6%；付費用戶按年升12.7%，至790萬。

虎牙首席財務官劉曉鉦表示，在推動用戶大幅增長的同時，集團在2020年第三季度的財務表現也獲得了進一步提升。而在穩健經營槓桿的加持之下，有信心在諸多機遇面前做出有力決策。

相關文章︰【騰訊三次要求】虎牙鬥魚達成合併協議　騰訊統合遊戲直播平台投資

【騰訊股價】鬥魚虎牙合併建議獲證實 虎牙CEO：尚未做出任何決定、騰訊股價止跌反彈3%

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編輯︰侯景成

 

美股 香港股票 Non－GAAP 騰訊控股（00700） 騰訊

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