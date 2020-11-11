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【內房新盤】佳兆業首個在港住宅登場　主打開放式及一房　命名弦雅

股樓投資 18:23 2020/11/11

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佳兆業集團及宏達控股合資發展，中原獨家代理的醫局街項目，命名為「弦雅」。項目提供95伙單位，為佳兆業集團首個在港發展的住宅項目，最快月底上載樓書，下月初開放示範單位，料於同月賣樓。 

佳兆業海外集團客戶及營銷部總經理助理王倩說，弦雅設95伙單位，六成為開放式間隔，四成是一房間隔，另設特色單位，滿足不同買家所需。她又說，項目設會所，可讓住戶足不出戶，也能享受生活，而項目預計關鍵日期為下年底。換言之，樓花期即約一年。

佳兆業海外集團傳媒及投資者關係部總經理蔡晋說，除了弦雅，集團另有兩個住宅項目準備登場，分別是西營盤東邊街項目，以及屯門青山灣項目，兩盤預計2022年登場。 

中原地產西九龍高級營業董事林偉文說，弦雅離深水埗及南昌站分別約５至６分鐘步程，交通配套有一定優勢，而且預計項目租金回報吸引，可吸引投資者入市。

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撰文 : 黃卓賢

弦雅 中原地產

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