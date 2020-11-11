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美夫婦110萬美元買下6000呎教堂 改建成理想居所

環球政經 18:19 2020/11/11

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空間用途有很多種，如果能夠發揮創意，空間的用途可能更廣。一間棄置的餐廳可以成為一間工作室，又或者一間不再使用的電影院，可以改建成為主題餐廳。

    點擊圖片放大
    +2

一對美國夫婦，吉姆·雅各比（Jim Jacoby）和莫莉·柯瑞（Molly Currey）發現了一座建於1888年的天主教教堂。購入教堂後，二人將教堂成為了長期居所，同時也歡迎社區鄰里進入他們在地下室改造而成的餐廳參觀。

【筍盤推介】 藍籌上車屋苑企理靚裝修 市區2房樓價就買到呢個3房單位   ：【下一頁

吉姆·雅各比和莫莉·柯瑞兩夫妻其實一直都希望在一個獨特的地方生活，不過二人在結婚前其實各自經歷了離婚，因此當時未有置業打算。直到二人在瀏覽房地產網頁Zillow時，發現了這座教堂，這與他們理想中的居所可説是一摸一樣，因此二人決定以110萬美元，買下這棟位於洛根廣場的的這座教堂。吉姆·雅各比（Jim Jacoby）和莫莉·柯瑞（Molly Currey）並非改建教堂的第一人，前業主一早將6000呎的空間，改建成三間臥室和兩間浴室，二人再在現有的設計下加入自己元素，成為現時二人的獨特居所。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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