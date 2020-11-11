觀望中美關係 中國經濟自給自足帶來新機會

隨著美國新一屆政府交接，我們預期中美關係仍然維持緊張，地緣政治摩擦或將持續，但其對中國股票的影響料得到遏制，並出現減退。事實上，美國政府在過去四年有策略地透過貿易關稅、制裁、實體清單制度等多項措施針對中國。在這不明朗的大環境下，我們相信中國政府及企業已就經濟可持續發展作更充足的準備。

中國在10月底召開五中全會後，公布由2021年至2025年的「十四五規劃」，為中國未來經濟發展制定指導原則。面對日益嚴峻的外圍環境，加上內地踏入關鍵發展階段，中國國家主席習近平提出「雙循環」戰略，重點聚焦於「內循環」作為主要增長引擎，同時以「外循環」為輔助。目標是透過加快科技發展、刺激消費、新一輪城鎮化及國內供應鏈提升等舉措，充分發揮中國增長潛力，同時構建國內國際市場互相促進的新發展格局。

「雙循環」戰略的關鍵在於加強創新實力和核心技術取得突破。我們預期將有更多龍頭公司逐漸冒起，特別是生物科技及電動車等尋求自主創新的行業。此外，中國政府料進一步推出財政支援及相關政策，如給予稅務優惠及低成本資金，促進進口替代及自給自足。這或將刺激供應鏈升級及區域間的工業自動化。

中國「十四五規劃」的另一個重點是「內循環」，也就是內需。內地對提高生活質量的服務需求仍出現大量缺口，加上長期需求持續，相關企業或能享受較高增長。此外，在產品種類增加，例如藥物及雜貨，以及消費者年齡組別擴濶的情況下，電子商貿滲透率料受到支持。

我們見到電動車行業可視之為另一個機會，讓中國企業生產迎合本地口味及滿足生態環境的品牌。在環球電動車龍頭企業的支持下，中國汽車零部件製造商得以進軍國際市場，加入環球電動車供應鏈。中國企業在環球科技供應鏈增加市場份額的成功例子，有望在電動車行業複製。

儘管面對地緣政治不確定因素及短期波動，我們認為聚焦長期基本因素仍然重要。投資者可繼續尋找長期增長的投資主題，例如消費升級、創新及政策受惠行業，而可能不受誰當選美國總統所影響。