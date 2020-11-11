▲ 【新冠疫苗】俄美疫苗前後腳報喜 俄疫苗有效率92%

繼美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE）的新冠疫苗報喜，俄羅斯自行研發的新冠疫苗「 史普尼克5號」（Sputnik V）進度緊貼美國，周三亦傳出好消息，俄方稱，史普尼克5號的有效率達到92%。

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俄羅斯疫苗的主要金主，俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund，RDIF）宣布指，在1.6萬名受試者身上測試後，得出初步結果，顯示曾接種疫苗人士，感染新冠病毒的比率較使用安慰劑的對照組，低92%。

RDIF主席德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，按照測試數據，有關疫苗非常有效（very effective）。據了解俄方疫苗需注射兩劑，兩次注射相隔21日。

俄羅斯衞生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）稱，土耳其對俄方疫苗相當有興趣，有意合作生產。

史普尼克5號是全球首款註冊的新冠肺炎疫苗，惟俄方未按正常流程，而是採用先註冊，後測試方式，於8月先註冊公開使用，到了9月才展開第三階段的大型測試，引發西方醫學界質疑疫苗安全性。

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被寄予厚望的美國輝瑞疫苗周一亦報喜，第三階段的大型測試數據顯示，輝瑞疫苗對保護效用率（efficacy rate）高達90%。事隔2日，則輪到俄羅斯的疫苗有好消息，且有效率比輝瑞的疫苗略高，達92%，時機上的巧合，引發外界聯想。

克里姆林宮一直致力將俄羅斯塑造為世界級科研力量，搶先研發出疫苗，無疑是展現國家科研實力的大好機會。

責任編輯：林建忠