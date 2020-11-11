【聖誕節】T.O.P夥本地漫畫「賤人新世紀」　設計聖誕打卡位

▲ T.O.P與本地漫畫「賤人新世紀」合作，角色大麻成將扮成「A-Lad-Lin」。

聖誕將至，港人留在本地可以到哪些地方慶祝聖誕節？T.O.P與本地漫畫「賤人新世紀」合作，角色大麻成將扮成「A-Lad-Lin」，其他角色如「阿婆」的外貌亦會加聖誕的元素。

市民一邊打卡，還可以一邊玩遊戲。該活動由今年11月27日開始，直至明年1月31日完結。其將於線上舉行Instagram遊戲，以及提供獨家WhatsApp貼圖，更會不定期送小禮物。

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12月開新餐廳 消費指定金額送20元現金券

另外，T.O.P會推出一系列消費換領精品，包括Cheap Century Figure公仔、大麻成藍白間條boxer，以及Cheap Century紙牌遊戲等。而12月份場內將有多間新餐廳進駐，例如「Food Yum」、「一芳台灣水果茶」及「Yagihashi 八木橋日式燒肉」等。消費者消費滿指定金額，即可換領20元「搵食現金券」。

責任編輯：馬意文