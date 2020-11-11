  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】T.O.P夥本地漫畫「賤人新世紀」　設計聖誕打卡位

商業 19:00 2020/11/11

分享：

T.O.P與本地漫畫「賤人新世紀」合作，角色大麻成將扮成「A-Lad-Lin」。

聖誕將至，港人留在本地可以到哪些地方慶祝聖誕節？T.O.P與本地漫畫「賤人新世紀」合作，角色大麻成將扮成「A-Lad-Lin」，其他角色如「阿婆」的外貌亦會加聖誕的元素。

市民一邊打卡，還可以一邊玩遊戲。該活動由今年11月27日開始，直至明年1月31日完結。其將於線上舉行Instagram遊戲，以及提供獨家WhatsApp貼圖，更會不定期送小禮物。

【Donki將軍澳開幕】24小時DON DON DONKI將軍澳店11月11日開幕　推連場優惠及活動吸客

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

12月開新餐廳　消費指定金額送20元現金券
另外，T.O.P會推出一系列消費換領精品，包括Cheap Century Figure公仔、大麻成藍白間條boxer，以及Cheap Century紙牌遊戲等。而12月份場內將有多間新餐廳進駐，例如「Food Yum」、「一芳台灣水果茶」及「Yagihashi 八木橋日式燒肉」等。消費者消費滿指定金額，即可換領20元「搵食現金券」。

責任編輯：馬意文

相關文章

【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊
2020/11/06
【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊
【聖誕節】疫情下如何歡度佳節？　海港城部分聖誕裝置移至「海運觀點」、需預約參觀
2020/11/09
【聖誕節】疫情下如何歡度佳節？　海港城部分聖誕裝置移至「海運觀點」、需預約參觀
【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕
2020/11/10
【聖誕節】角落生物登陸屯門市廣場　3大主題打卡區迎聖誕
【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照
2020/11/09
【聖誕節】「ZiiZiiJaJa」登陸民坊3大商場　與動物AR同遊森林兼合照
玩樂 設計 燒肉 聖誕節 台灣 WhatsApp Instagram 餐廳 遊戲

下一篇文章

【回港易】廠商會料「回港易」助推動香港經濟復甦　惟兩地全面放寬限制才能挽救經濟民生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
【雙11】「天貓雙11」第2波銷售將開鑼　再增300萬款折扣商品
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【Donki】DON DON DONKI將軍澳Monterey Place店　11月11日開幕　主打野餐寵物特色
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【雙11】Klook 「雙11大折日」最後兩日　28間酒店Staycation低至18折優惠
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會】張敬軒演唱會11月舉行　加開兩場今日發售
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？
【旅遊氣泡】新加坡旅客來港意欲　大於港人到訪新加坡？