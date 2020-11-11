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【大行點睇】花旗維持恒指一年目標28414點 同時推薦12隻中資股

股樓投資 19:25 2020/11/11

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美國總統大選直至目前的結果，近期成功推動港股。花旗發表研究報告，維持未來12個月恒生指數目標為28414點，並上調恒生中國企業指數目標2％至11550點。花旗認為，現時市場具有三大重要催化劑，有助推動大市向上，包括疫苗面世後的經濟復甦、十四五規劃出台,及美國在新總統當選人拜登管治下，中美關係有望改善。花旗同時看好Ｈ股多於Ａ股，預料有更多美國預託證券重新上市。同時，花旗看好12隻中資股，當中5隻在本港上市。

【ATMX】內地打撃平台經濟壟斷 大摩籲趁低吸騰訊京東   詳情請看【下一頁

【異動股】汽車代工生產新政策年內推出 車股齊煞車比亞迪長汽急挫逾一成  詳情請看【下一頁

花旗看好的本港上市中資股一覽：

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至於花旗看好的7隻A股，則包括國電南瑞（滬：600406）、生益科技（滬：600183）、圓通速遞（滬：600233）、新奧股份（滬：600803）、寧德時代
（深：300750）、華天科技（深：002185）和光環新網（深：300383）。

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撰文 : 李尚毅

經濟

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