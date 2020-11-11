  • 22°C
香港時間 : 20201111日 (三) 19:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網壟斷】李小加：失望螞蟻暫緩上市但是正確決定　金融科技監管令市場波動

股市 18:05 2020/11/11

分享：

港交所行政總裁李小加稱，對螞蟻暫緩上市失望，但這可能是正確決定。

螞蟻集團在原定掛牌前兩日宣布暫緩上市，港交所 （00388） 行政總裁李小加稱，對螞蟻集團叫停感失望，但對公司、投資者和市場可能是正確決定，因市場需要了解和消化潛在監管變化，當螞蟻集團準備就緒再申請上市，港交所會歡迎。

螞蟻集團暫緩上市時提及監管環境將有所改變，李小加指，中國金融和科技發展之間交融密集，既帶來新機會，也會產生新問題，監管將會愈來愈清晰。

對港交所生意而言，李小加稱指，因應近期監管討論，市場變得活躍、波動，以今日港股成交達2675億元為例，交投超出近期已經比較高的成交量。

李小加回應從政傳聞、首確認冀留在金融業 寄語下任有使命感責任感，詳情可見【下一頁】

港交所第三季多賺52%創新高、符預期 午後股價失守370元，詳情可見【下一頁】

港交所首3季新股集資額達2159.6億元，當中7成來自科網、生物科技等新經濟股，李小加稱，暫未見因應近期內地對互聯網業的監管影響新股市場，包括在過去兩周有7家新股上市。

對於年內會否加快大型新股如快手上市程序，李小加重申，會按既定程序處理新股，「一視同仁排隊處理」，並指即使近期新股申請數目多，港交所未見有積壓而放慢處理審批，並指大部分公司想上市都可按正常審批時間完成，補充上市審批總是涉及大量問題，需與申請人來來往往解決。

港交所何時推出A股期貨、阿里巴巴 （09988） 等第二上市股份何時納入港股通方面，李小加稱最大的希望是能在年內看到A股期貨推出，但仍取決於監管決定，至於第二上市中概股納入互聯互通一直是港交所和內地持續溝通的事情，認為是時間問題，愈快就愈好，但他沒有相關時間表。

螞蟻IPO相關文章

追蹤【李小加退任】相關消息

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】達里奧：螞蟻威脅銀行體系、中國監管合理　橋水續捧中國

【螞蟻上市觸礁】張化橋：螞蟻上市煞停全因一個技術上的疏忽　與馬雲講話關係不大

記者：麥德銘

香港股票 IPO 螞蟻集團（06688） 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司 互聯互通 中國概念股 港股通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【大灣區】中銀擴港人開內地戶口資格　香港手機號碼可開戶綁定內地電子錢包
【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨反彈近1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨反彈近1%（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄229億超購81倍（不斷更新）
【新股IPO】德琪醫藥6996今截孖展　孖展暫錄229億超購81倍（不斷更新）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【阿里巴巴股價】神秘大戶已搬3700億大貨來港　要向市場沽貨？（第二版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR較港再急瀉3.8%　阿里巴巴ADR低6.2%　夜期倒升24點（不斷更新）
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅
內地新推平台經濟反壟斷諮詢　美團重挫一成、科指挫半成有紀錄以來最大單日跌幅