【科網壟斷】李小加：失望螞蟻暫緩上市但是正確決定　金融科技監管令市場波動

▲ 港交所行政總裁李小加稱，對螞蟻暫緩上市失望，但這可能是正確決定。

螞蟻集團在原定掛牌前兩日宣布暫緩上市，港交所 （00388） 行政總裁李小加稱，對螞蟻集團叫停感失望，但對公司、投資者和市場可能是正確決定，因市場需要了解和消化潛在監管變化，當螞蟻集團準備就緒再申請上市，港交所會歡迎。

螞蟻集團暫緩上市時提及監管環境將有所改變，李小加指，中國金融和科技發展之間交融密集，既帶來新機會，也會產生新問題，監管將會愈來愈清晰。

對港交所生意而言，李小加稱指，因應近期監管討論，市場變得活躍、波動，以今日港股成交達2675億元為例，交投超出近期已經比較高的成交量。

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港交所首3季新股集資額達2159.6億元，當中7成來自科網、生物科技等新經濟股，李小加稱，暫未見因應近期內地對互聯網業的監管影響新股市場，包括在過去兩周有7家新股上市。

對於年內會否加快大型新股如快手上市程序，李小加重申，會按既定程序處理新股，「一視同仁排隊處理」，並指即使近期新股申請數目多，港交所未見有積壓而放慢處理審批，並指大部分公司想上市都可按正常審批時間完成，補充上市審批總是涉及大量問題，需與申請人來來往往解決。

港交所何時推出A股期貨、阿里巴巴 （09988） 等第二上市股份何時納入港股通方面，李小加稱最大的希望是能在年內看到A股期貨推出，但仍取決於監管決定，至於第二上市中概股納入互聯互通一直是港交所和內地持續溝通的事情，認為是時間問題，愈快就愈好，但他沒有相關時間表。

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記者：麥德銘